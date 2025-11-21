J&T Express giới thiệu 5 giải pháp gửi hàng cho khách cá nhân

Các giải pháp gồm Mini App trên Zalo, hotline, website, fanpage Facebook và tủ Smartbox, giúp người gửi tiết kiệm thời gian và chủ động hơn trong từng thao tác.

Theo chị Nguyễn Bình Phương Thi (nội trợ tại Lâm Đồng), hàng tháng chị đều gửi đồ ăn và vật dụng cần thiết cho con trai đang học xa nhà. Với một người không rành công nghệ như chị, tính năng tạo đơn nhanh trên Zalo của J&T Express rất tiện lợi. "Tôi không cần đăng nhập hay tạo tài khoản, việc gửi hàng giờ dễ dàng và thuận tiện hơn hẳn", chị cho biết.

Trong số các giải pháp mà J&T Express đang triển khai, Mini App trên nền tảng Zalo là một trong những tiện ích được nhiều người dùng yêu thích. Với ba bước gồm truy cập mini app, tạo đơn và xác nhận thông tin, khách hàng có thể hoàn tất việc gửi hàng ngay trong hệ sinh thái của Zalo mà không cần tải thêm ứng dụng. Việc tích hợp dịch vụ vào nền tảng nhắn tin phổ biến này giúp người dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng trung niên chưa quen thao tác công nghệ, dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ giao - nhận hàng hóa.

Giải pháp Mini App trên Zalo được phát triển phù hợp cho khách hàng cá nhân, không thường xuyên gửi hàng.

Song song, đơn vị cũng mang đến lựa chọn đặt đơn qua hotline 1900 1088 (phím 1). Giải pháp phù hợp với những khách hàng ưa sự tiện lợi, không muốn thao tác trực tuyến hoặc cần hỗ trợ nhanh, người lớn tuổi. Chỉ với một cuộc gọi, tổng đài viên sẽ tiếp nhận thông tin, hỗ trợ tạo đơn và điều phối nhân viên giao nhận đến tận nơi.

Để giúp người dùng chủ động hơn trong quản lý đơn hàng, J&T Express còn cung cấp nhiều lựa chọn tiện ích khác thông qua Fanpage Facebook và website. Ngay trên trang chủ, người dùng có thể nhập thông tin người gửi, người nhận, chi tiết gói hàng và nhấn "Tạo đơn hàng" để hoàn tất mà không cần đăng nhập hoặc tạo tài khoản như trước. Nếu thao tác qua Facebook, chỉ cần nhấn "Đăng ký" là có thể tạo đơn. Giao diện thân thiện và được tối ưu cho cả máy tính lẫn điện thoại giúp trải nghiệm liền mạch trên mọi nền tảng.

Chị Nguyễn Quỳnh Hương (nhân viên văn phòng, TP HCM) đánh giá cao các tính năng gửi hàng linh hoạt của J&T Express, nhất là với người không thường xuyên gửi hàng. Chị H cần gửi một chiếc smartphone về quê cho người nhà. Chỉ cần vài thao tác đơn giản là có thể hoàn tất tạo đơn và theo dõi vận đơn ngay trên website. Đặc biệt chị có thể ngồi bất cứ đâu để tạo đơn, không cần di chuyển ra bưu cục, cũng không cần cài đặt tài khoản hay ứng dụng, chỉ mất một vài phút để điền thông tin cơ bản.

Khách hàng có thể tạo đơn hàng trực tiếp trên website của J&T Express. Ảnh: J&T Express

Không dừng lại ở việc tối giản quy trình gửi hàng, đơn vị vận chuyển này còn chú trọng nâng cao trải nghiệm nhận hàng. Hệ thống tủ Smartbox 24/7 được triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố cho phép khách hàng nhận bưu kiện bất cứ lúc nào, không cần chờ shipper. Với thiết kế thông minh, thao tác dễ sử dụng và hoạt động liên tục, Smartbox phù hợp với nhóm khách hàng văn phòng, người có lịch trình linh hoạt hoặc thường xuyên vắng nhà trong giờ giao hàng.

Ngoài ra, J&T Express còn phát triển mạng lưới bưu cục trải rộng khắp cả nước, từ các thành phố lớn đến những vùng sâu vùng xa. Nhờ đó, người dân ở mọi miền đều có thể tiếp cận dịch vụ chuyển phát nhanh chóng, đồng bộ, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

Đại diện đơn vị cho biết, việc ra mắt bộ giải pháp toàn diện này là một phần trong chiến lược đa dạng hóa phương thức giao - nhận, hướng đến mục tiêu "mỗi khách hàng đều có thể gửi hàng theo cách của riêng mình".

J&T Express đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc vận chuyển hàng hóa đến tay người tiêu dùng. Ảnh: J&T Express

Những bước tiến này cũng thể hiện cam kết lâu dài của J&T Express trong việc đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số của ngành logistics Việt Nam, hướng tới mục tiêu không chỉ giao hàng đúng hẹn, mà còn đảm bảo từng đơn hàng được xử lý chu đáo, mang lại sự an tâm cho khách hàng. "Với tinh thần 'Giao đúng giờ - nhận chu toàn', chúng tôi đang từng bước khẳng định vai trò trong việc kiến tạo hệ sinh thái giao - nhận hiện đại, thông minh và lấy con người làm trọng tâm", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

(Nguồn: J&T Express)