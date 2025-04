J&T Express đẩy mạnh phát triển bền vững trên mạng lưới toàn cầu

J&T Express vừa công bố Báo cáo Phát triển bền vững (ESG) 2024, ghi nhận thành tựu của tập đoàn trong lĩnh vực môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội, đổi mới công nghệ.

"Xanh hóa" logistics

Là công ty đa quốc gia hoạt động trong lĩnh vực logistics, J&T Express đầu tư, phát triển hoạt động logistic xanh nhằm hướng tới chuỗi cung ứng bền vững. Điều này thể hiện qua những kết quả trong hoạt động vận hành, vận tải và sử dụng vật liệu thân thiện môi trường tại nhiều quốc gia.

Trong hoạt động vận tải, doanh nghiệp đã triển khai mô hình "4 trong 1" tích hợp tối ưu quy trình vận hành, đào tạo lái xe tiết kiệm nhiên liệu, ứng dụng công nghệ rút ngắn quãng đường vận chuyển và sử dụng nhiên liệu hiệu quả. Tại thị trường Việt Nam, doanh nghiệp đặt mục tiêu giảm tiêu thụ nhiên liệu 1 lít/100 km cho toàn bộ đội xe.

Tại một số thị trường khác, J&T đã đầu tư rơ móoc bằng nhôm cho xe tải chở hàng, mỗi rơ moóc nhôm nhẹ hơn 1,5 tấn so với rơ moóc sắt truyền thống giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể trong hoạt động vận tải. Cũng trong năm 2024, đơn vị đã bổ sung 1.327 xe sử dụng năng lượng sạch LNG, góp phần giảm lượng khí thải nhà kính ra môi trường.

Túi tái sinh với chất liệu bền bỉ, thân thiện môi trường được J&T Express sử dụng tại Trung tâm trung chuyển. Ảnh: J&T Express

Về vật liệu xanh, doanh nghiệp triển khai các biện pháp hậu cần xanh trong toàn bộ quy trình nhận hàng, trung chuyển, giao hàng và tái sử dụng vật liệu. Theo đó, J&T đã đưa vào sử dụng túi tái sinh, túi chống thấm nước tự phân hủy, băng keo 45 mm tự phân hủy và vận đơn điện tử một tờ nhằm góp phần giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường.

Trong năm 2024, đơn vị sử dụng hơn 42.000 túi tái sinh tại thị trường Việt Nam và 799.000 túi tái sinh tại thị trường Đông Nam Á với tổng số lần sử dụng lên tới 27,62 triệu, tăng hơn 80% so với năm trước. Những nỗ lực này đã thể hiện cam kết của J&T Express trong việc xây dựng mạng lưới logistic xanh toàn diện, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Thực hiện trách nhiệm xã hội với người lao động và cộng đồng

Bên cạnh logistics xanh, doanh nghiệp chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội bằng những hành động thiết thực cho người lao động và cộng đồng. Năm 2024, đơn vị nâng cao hệ thống quản lý an toàn lao động, triển khai các biện pháp phòng ngừa rủi ro thông qua việc tổ chức hơn gần 57.500 khóa đào tạo an toàn lao động với gần 1,1 triệu người tham gia trên toàn hệ thống, góp phần xây dựng một môi trường làm việc tin cậy.

Tại Việt Nam, J&T Express triển khai chương trình "Kiến tạo tương lai - J&T Express chung sức dự án trồng một tỷ cây xanh" góp phần mở rộng diện tích rừng ngập nước tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng. Ảnh: J&T Express

Tại Việt Nam, hưởng ứng dự án "trồng một tỷ cây xanh" của Chính phủ, J&T phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức chương trình "Kiến tạo tương lai xanh - J&T Express chung sức dự án trồng một tỷ cây xanh", trồng 15.000 cây tràm nội, mở rộng diện tích rừng ngập nước tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng.

Tại Brazil, tận dụng mạng lưới logistics hiệu quả, doanh nghiệp đã cung cấp 300 tấn vật liệu cứu trợ cho các vùng lũ lụt. Tại Indonesia, doanh nghiệp tổ chức chương trình "J&T Connect Preneur" nhằm đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tại Philippines và Thái Lan, doanh nghiệp cũng thực hiện các chương trình phát triển giáo dục thông qua việc tài trợ học bổng cho học sinh.

Tăng cường quản trị doanh nghiệp

Với cam kết xây dựng môi trường kinh doanh công bằng và minh bạch, trong năm qua J&T Express đã triển khai hơn 94.000 khóa đào tạo, tương đương 31.000 giờ giúp nâng cao nhận thức, kỹ năng liêm chính trong nghiệp vụ chuyên môn và hiểu biết pháp luật cho nhân viên trên toàn hệ thống. Điều này thể hiện cam kết của tập đoàn trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đảm bảo sự phát triển cho người lao động.

J&T Express chú trọng quản trị doanh nghiệp và xây dựng hệ thống an toàn thông tin vững chắc. Ảnh: J&T Express

Trong lĩnh vực an ninh thông tin, doanh nghiệp xây dựng hệ thống giáo dục đa chiều nhằm nâng cao nhận thức về an toàn của nhân viên và đào tạo bảo vệ an ninh dữ liệu. Những hoạt động này đã được ghi nhận bằng chứng nhận ISO 27001 tại Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam và Indonesia, khẳng định năng lực đảm bảo an toàn thông tin của tập đoàn.

Tháng 11/2024, J&T Express ghi dấu ấn với kỷ lục mới, xử lý hơn 100 triệu kiện hàng mỗi ngày trên toàn cầu. Cùng năm, tập đoàn bắt đầu đưa vào sử dụng máy bay không người lái và phương tiện tự lái, ứng dụng các giải pháp logistics thông minh để thúc đẩy sự phát triển của ngành chuyển phát, khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu.

Ông Charles Hou, Phó Chủ tịch tập đoàn, nhấn mạnh, cam kết về hiệu quả và bền vững là hai yếu tố cốt lõi để xây dựng doanh nghiệp vững mạnh. J&T ưu tiên triển khai các hoạt động phát triển bền vững trong các hoạt động doanh nghiệp. Năm 2024, đơn vị đã đạt nhiều thành tựu trong hoạt động quản lý logistics xanh, phát triển các hoạt động xã hội và cải thiện hoạt động quản trị doanh nghiệp.

"Những sáng kiến cụ thể này phù hợp với tầm nhìn dài hạn của chúng tôi và mang lại kết quả tích cực. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng thông minh, xây dựng mạng lưới logistics hiện đại, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành logistics toàn cầu", ông Charles Hou cho biết.

(Nguồn: J&T Express)