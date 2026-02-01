J&T bổ sung xe tải điện hạng nhẹ cho đội xe giao hàng

J&T Express Philippines tiếp tục mở rộng đội xe điện, đẩy mạnh logistics xanh và hướng tới vận hành không phát thải trong chuỗi giao nhận.

J&T Express Philippines vừa tiếp nhận thêm một xe điện mới từ QSJ Motors Phils, Inc., nhằm tăng cường chiến lược logistics xanh trong hoạt động vận hành.

Theo thông cáo báo chí, mẫu Tiger 6G EV là xe tải điện hạng nhẹ, được thiết kế cho mục tiêu vận chuyển hiệu quả và không phát thải. Xe sử dụng pin công suất 100 kW, cho quãng đường di chuyển tối đa 300 km mỗi lần sạc, kèm giải pháp sạc di động đáp ứng nhu cầu vận hành linh hoạt hằng ngày. Tiger 6G EV được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phanh tay điện tử không tự động, trợ lực lái điện, vô-lăng đa chức năng, gương chiếu hậu sưởi điện, thùng hàng nâng cao, camera lùi tích hợp màn hình điều khiển trung tâm, cảm biến lùi và đèn LED tự động.

Là xe điện thuần túy, Tiger 6G EV không tạo ra khí thải, mang lại giải pháp thay thế thân thiện môi trường cho các dòng xe thương mại sử dụng nhiên liệu truyền thống.

Xe tải điện sẽ giúp J&T Express Philippines đẩy mạnh logistics xanh. Ảnh: J&T Express

Việc bổ sung mẫu xe này được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình "Innovation in Every Delivery 2025", qua đó khẳng định vai trò tiên phong của J&T Express trong phát triển logistics bền vững tại Philippines.

Trong khuôn khổ chiến lược này, Phó chủ tịch J&T Express Philippines Zoe Chi đã dẫn dắt các cuộc trao đổi với nhà cung cấp phương tiện nhằm thúc đẩy cải cách ngành và đưa logistics xanh trở thành trọng tâm trên toàn quốc.

"Xe điện chỉ là một trong nhiều giải pháp để thúc đẩy logistics xanh. J&T Express sẽ tiếp tục mở rộng nỗ lực nhằm giảm thiểu tác động môi trường từ hoạt động của mình", Zoe bà Chi cho biết.

Bà cũng đánh giá cao sự đồng hành của QSJ Motors Phils, Inc., coi đây là cam kết để J&T Express tiếp tục triển khai thêm nhiều sáng kiến hướng tới phát triển bền vững.

QSJ Motors - đối tác cung cấp một phần đội xe giao hàng hiện tại của J&T Express - đang tập trung mạnh hơn vào các giải pháp vận tải bền vững. Sự hợp tác giữa hai bên thể hiện cam kết chung đối với logistics xanh và các sáng kiến trung hòa carbon. Trước đó, J&T Express cũng đã triển khai đội xe điện đầu tiên thông qua hợp tác với HOWO.

Như Ý (Theo Port Calls)