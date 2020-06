J.K.Rowling tái xuất

Tác giả Anh J.K.Rowling ra mắt "The Ickabog" - sách miễn phí cho thiếu nhi - sau hai năm vắng bóng.

Bà đăng mỗi chương lên trang web theickabog hàng tuần, từ ngày 26/5 đến 10/7, đến nay được 11 chương. Rowling mong The Ickabog giúp thiếu nhi bớt nhàm chán khi giãn cách xã hội. Ngoài ra, nhà văn mong muốn giúp các bé tập đọc và gắn kết với bố mẹ.

Truyện hướng đến bạn đọc độ tuổi 7-9, có bối cảnh về vùng đất Cornucopia yên bình do vị vua Fred Không-Sợ-Gì-Hết trị vì. Một ngày, dân làng hoảng sợ với lời đồn quái vật Ickabog ăn thịt trẻ con thường lang thang trong đêm. Sách kể về hành trình vị vua đến vùng Marshlands để chiến đấu với quái vật.

Nhà văn J.K.Rowling. Ảnh: jkrowling.com

Rowling cho biết bà hoàn thành bản thảo tác phẩm trong thời gian viết Harry Potter, dự định phát hành sau khi tập cuối cùng của Harry Potter ra mắt. Tuy vậy, sau khi bộ truyện đình đám kết thúc vào năm 2007, bà ngừng viết sách thiếu nhi. Năm nay, vì dịch, bà lôi lại bản thảo cất trên gác xép, giới thiệu với bạn đọc. Độc giả đầu tiên của tác phẩm là hai con của Rowling. Tác giả nói nhờ đọc sách cho con hàng đêm, bà có cơ hội đắm chìm lần nữa trong thế giới cổ tích.

Ngoài ra, Rowling phát động cuộc thi thiếu nhi minh họa sách dựa theo gợi ý nhân vật có sẵn. Bà nói: "Hãy để óc sáng tạo bay bổng. Đừng lo lắng về khả năng mỹ thuật của các cháu nhé". Các fan lập tức hưởng ứng hoạt động với những bức tranh ngộ nghĩnh cùng lời cám ơn gửi đến tác giả. Trên Twitter, độc giả Mergan Harvey đăng hình vẽ của con và viết: "Cám ơn món quà tinh thần bà dành cho trẻ em. Quyển truyện như ánh sáng trong đường hầm chỉ lối mọi người. Đây là nhân vật Ickabog mà con tôi, Truman, đã vẽ".

Minh họa Ickabog qua nét vẽ của trẻ em. Ảnh: Twitter/ Meganpharvey

Tác giả sẽ góp toàn bộ tiền bản quyền sách vào quỹ giúp đỡ người khó khăn vì đại dịch. Dự kiến, tháng 11, tác phẩm được phát hành với ba định dạng sách in, sách nói và ebook.

J.K.Rowling sinh năm 1965, là tác giả của bộ truyện đình đám Harry Potter (1997-2007), Fantastic Beasts and Where to Find Them (2001)... Tác phẩm của bà được chuyển thể thành phim điện ảnh, kịch thu hút lượng fan khổng lồ. Nhà văn từng nằm trong top tỷ phú của tạp chí Forbes. Với bút danh Robert Galbraith, từ 2012 đến nay, Rowling viết năm quyển sách cho người lớn: tiểu thuyết tâm lý, xã hội The Casual Vacancy (2012) và loạt tiểu thuyết trinh thám Cormoran Strike (bốn quyển). Cormoran Strike kể về hành trình thám tử, từng là cựu chiến binh, điều tra những vụ án giết người cùng cộng sự Robin Ellacott. Bộ truyện có các tập Cuckoo's Calling (2013), The Silkworm (2014), Career of Evil (2015). Lethal White (2018).

Quỳnh Quyên