J&T Express tôn vinh giá trị độc bản sản phẩm thủ công

Mô hình Bản đồ Việt Nam do kiến trúc sư Hoàng Tuấn Long thiết kế có kích thước lên đến 1,8 x 2,8 m, làm từ hơn 100.000 cây tăm giang do 2.000-10.000 người thực hiện. Ảnh: BOARC by Hoàng Tuấn Long