Izumi City phát triển đa dạng sản phẩm cho nhà đầu tư

Thời điểm cuối năm 2021 được kỳ vọng sẽ là giai đoạn hồi phục của thị trường bất động sản sau một thời gian dài bị ảnh hưởng của Covid-19. Trong đó dòng sản phẩm nhận nhiều quan tâm từ nhà đầu tư là mô hình khu đô thị tích hợp đáp ứng cả nhu cầu ở và đầu tư nhờ sở hữu tổ hợp tiện ích, cảnh quan quy hoạch bài bản, thỏa mãn nhu cầu sống, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng của cư dân.

Nổi bật là dự án Izumi City nằm ở phía Đông TP HCM, do chủ đầu tư Nam Long cùng đối tác Nhật Hankyu Hanshin Properties Corporation phát triển thành tạo khu đô thị tích hợp theo mô hình "modern township" theo chuẩn hiện đại trên thế giới.

Phối cảnh phân khu compound Izumi City giai đoạn 1.

Dự án quy hoạch cùng 5 trục kết nối riêng biệt bao gồm trục thương mại, trục nhịp sống, trục thư giãn, trục sinh thái, trục sông nước, kết nối sự tự nhiên sông nước với sự sầm uất, nhộn nhịp của đô thị.

"Izumi City có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng mua để ở và đầu tư về không gian, môi trường sống cũng như tiềm năng tăng giá của dự án trong dài hạn", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Được xây dựng trên tổng diện tích 170ha, Izumi City phát triển đa dạng loại hình bất động sản như căn hộ, nhà phố, biệt thự, grand villa... Trong đó, khu compound Izumi City giai đoạn 1 giới thiệu ra thị trường 275 sản phẩm bao gồm nhà phố thương mại và nhà phố vườn thuộc phân khúc cao cấp. Các sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng bao gồm đầu tư khai thác kinh doanh, mua để cho thuê, để ở hoặc đầu tư lâu dài đón đầu sóng tăng giá.

Các căn nhà phố thương mại có kết cấu một trệt, một lửng và hai lầu. Nhờ mặt tiền thoáng, chủ nhân có thể lựa chọn khai thác nhiều mô hình kinh doanh phù hợp để tối ưu hóa lợi nhuận như khách sạn, cửa hàng, quán cà phê, bar, nhà hàng... Khu vực tầng trên có thể tối ưu không gian sinh hoạt của gia đình, vừa riêng tư biệt lập lại thuận lợi để điều hành kinh doanh.

Phối cảnh nhà phố thương mại mặt tiền trục đường chính tại khu compound Izumi City giai đoạn 1.

Sản phẩm nhà phố thương mại chỉ 24 căn, chiếm 8% tổng sản phẩm trong giai đoạn 1. Số lượng giới hạn cũng là một trong những lý do thu hút nhà đầu tư. Theo đại diện Nam Long, nhà phố thương mại được kỳ vọng góp phần thay đổi bộ mặt đô thị, cơ sở hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ trong tương lai gần.

Đi vào bên trong khu compound Izumi City giai đoạn 1 biệt lập là sản phẩm nhà phố vườn với thiết kế mặt tiền từ 6-8m mang phong cách hiện đại. Nhà phố vườn thiết kế 3 tầng, tùy từng vị trí, khách hàng sẽ thừa hưởng tầm nhìn hướng trục đường chính rộng thoáng, clubhouse sôi động hay công viên với mảng xanh ngút ngàn.

Phối cảnh nhà phố vườn TH1 trong phân khu compound Izumi City giai đoạn 1.

Các mẫu nhà phố vườn có lợi thế mặt tiền rộng lớn, mở rộng tầm nhìn ra không gian xanh mát ngoài nhà, đồng thời bố trí ban công rộng rãi để các thành viên trong gia đình có thể nghỉ ngơi, thư giãn, đưa thiên nhiên đến gần hơn với tổ ấm. Phân khu này được bảo vệ bởi hàng rào an ninh 3 lớp, đảm bảo an toàn 24/7, cùng chuỗi tiện ích giúp cư dân thừa hưởng sự riêng tư, tự do mà vẫn kết nối và tiện nghi.

"Các sản phẩm nhà phố tại phân khu compound Izumi City giai đoạn 1 hứa hẹn đem lại nhiều cơ hội kinh doanh cho khách hàng, tạo ra lợi nhuận ổn định, mang đến giá trị thụ hưởng từ loạt tiện ích của khu đô thị tích hợp hiện đại", đại diện Nam Long nhận xét.

Yên Chi