Izumi City có phân khu mới rộng hơn 13 ha

Izumi Canarina là phân khu compound cao cấp tọa lạc vị trí tiếp giáp sông và kênh đào, thuộc đô thị tích hợp Izumi City do Nam Long làm chủ đầu tư.

Với quy mô gần 13,6 ha, phân khu sở hữu cảnh quan xanh đa tầng theo mô hình "vườn bên nhà - nhà kề công viên - phố bên sông". Về quy hoạch, chủ đầu tư lấy thiên nhiên làm nền tảng cho công trình kiến trúc và con người làm trung tâm. Đây cũng là kim chỉ nam xuyên suốt trong từng bước triển khai, từ thiết kế tổng thể đến chi tiết nhỏ về không gian sống.

Izumi Canaria là phân khu liền kề sông nước đầu tiên được Izumi City giới thiệu ra thị trường. Ảnh: Izumi City

Dự án cũng bắt nguồn từ những nghiên cứu kỹ của Nam Long về nhu cầu của cư dân. Theo đó, không gian sống không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi nuôi dưỡng sự phát triển thể chất, tinh thần và gắn kết cộng đồng.

Nằm trong Izumi City, phân khu Izumi Canaria hưởng lợi từ vị trí chiến lược của đô thị tích hợp này khi gần các trục giao thông huyết mạch liên vùng như quốc lộ 51, cao tốc HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu... Từ đây, cư dân thuận tiện kết nối với TP HCM, sân bay Quốc tế Long Thành, các khu công nghiệp và trung tâm kinh tế trọng điểm miền Đông Nam Bộ.

Đô thị tích hợp Izumi City tại phía Đông TP HCM, ngay nút giao của nhiều dự án hạ tầng chiến lược. Ảnh: Izumi City

Không chỉ thuận tiện về hạ tầng kết nối, phân khu còn sở hữu hai mặt kề sông, kênh đào - yếu tố phong thủy được đánh giá là mang lại năng lượng tích cực cũng như sự thịnh vượng. Bên cạnh đó, không gian mặt nước rộng lớn cũng giúp điều hòa khí hậu, tăng chất lượng sống toàn khu. Đây cũng là phân khu kề sông đầu tiên được giới thiệu ra thị trường tại Izumi City.

Với phần tiếp giáp mặt nước, kênh rạch dài bậc nhất toàn khu, dự án mang lại không gian sống hài hòa thiên nhiên, đồng thời mở ra tiềm năng phát triển trong tương lai khi địa thế giao thoa giữa hai trục quy hoạch đô thị.

Cụ thể, trục Thư giãn nằm dọc theo kênh thiên nhiên nối liền hai dòng sông Đồng Nai và sông Buông, kết hợp cùng hành lang cây xanh rộng 10 m. Trục Sinh thái được quy hoạch với đường dạo bộ ven sông rạch với chuỗi tiện ích giải trí hiện đại.

Phân khu gồm 461 sản phẩm với đa dạng loại hình từ biệt thự, biệt thự song lập đến nhà phố vườn và nhà phố thương mại, thiết kế theo phong cách kiến trúc đương đại và Nam Âu. Điểm nhấn của phân khu là được bao quanh bởi hành lang cây xanh rộng 10 m, mặt tiền kênh và đường sông nước trải dài gần một km. Bên cạnh đó là 2 clubhouse và 15 pocket park (công viên nội khu).

Phối cảnh không gian sống tại Izumi Canaria. Ảnh: Izumi City

Không chỉ là nơi an cư, Izumi Canaria còn mở ra cơ hội đầu tư với tuyến phố thương mại dài 400 m nằm dọc theo trục đường chính. Nơi đây quy tụ 65 shophouse, dự kiến trở thành điểm giao thương sầm uất, thu hút cư dân và khách vãng lai, mang lại giá trị khai thác kinh doanh trong tương lai.

Nằm tại khu Đông TP HCM, Izumi City là khu đô thị tích hợp rộng 170 ha bên dòng sông Đồng Nai. Trong đó, chủ đầu tư dành 20,1 ha cho không gian xanh, 6,1 ha mặt nước, 10,5 ha thương mại và 7 ha giáo dục. Nam Long cho biết chiến lược phát triển Izumi City được thực hiện với sự đồng hành của các đối tác uy tín, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong quy hoạch, thiết kế và vận hành, hướng tới cộng đồng cư dân bền vững.

Triết lý vị nhân sinh được thể hiện qua từng chi tiết quy hoạch đô thị tích hợp Izumi City. Ảnh: Izumi City

Song song với hạ tầng và cảnh quan, Nam Long còn triển khai chính sách hỗ trợ an cư thiết thực cho người mua để ở. Tiêu biểu như Easy Pay - chương trình giải ngân đối ứng với lãi suất cố định trong thời gian dài, hay Tài khoản Ưu tiên Dragon giúp khách hàng vừa gửi tiết kiệm sinh lời, vừa được hưởng quyền lợi ưu tiên khi dự án mở bán.

Tại sự kiện tham quan tìm hiểu dự án, chị Phạm Mai Hiên (quận 7 cũ, TP HCM) cho biết, khả năng kết nối nhanh qua hệ thống sân bay, cao tốc và thiên nhiên cảnh quan xanh bên sông Đồng Nai là yếu tố giúp Izumi City được nhiều người lựa chọn. "Phân khu Izumi Canaria là khu compound cao cấp ven sông nên được săn đón hơn", chị Hiên nói.

Trong khi đó, Anh Hoàng Tuấn Anh, nhà đầu tư đến từ TP HCM lại lựa chọn Izumi Canaria nhờ chính sách thanh toán phù hợp và niềm tin vào chủ đầu tư.

Song Anh