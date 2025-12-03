Izumi Canaria phát triển mô hình đô thị tích hợp ven sông

Phân khu Izumi Canaria của đô thị Izumi City tích hợp tiện ích phục vụ công việc, giải trí, thư giãn, giáo dục ngay nội khu, thành điểm an cư ven sông ngay phía Đông TP HCM.

Izumi Canaria thuộc đô thị Izumi City (quy mô 170 ha) do Nam Long cùng đối tác Nhật Bản triển khai tại Đồng Nai. Chủ đầu tư cho biết dự án được phát triển theo định hướng đô thị tích hợp, đáp ứng nhu cầu ở thực và xu hướng "sống - làm việc - học tập - giải trí - mua sắm" tại khu Đông TP HCM. Dự án được kỳ vọng hút cư dân trong bối cảnh xu hướng dịch chuyển về các đô thị vệ tinh đang tăng tốc.

Izumi City nằm kề bên sông Đồng Nai với không gian sống gần gũi thiên nhiên. Ảnh: Nam Long

Izumi City 170 ha được chủ đầu tư định vị là đô thị tích hợp, phục vụ cư dân sinh sống lâu dài thay vì chỉ là nơi nghỉ dưỡng cuối tuần. Izumi Canaria thừa hưởng toàn bộ cấu trúc này với năm trụ cột: sống - làm việc - giải trí - học tập - mua sắm.

Không gian sống tại đây là những căn nhà phố, biệt thự được quy hoạch với mật độ hợp lý, xen giữa mảng xanh và mặt nước. Yếu tố làm việc được đáp ứng nhờ không gian hiện đại ngay tại nội khu cùng hệ thống hạ tầng giúp kết nối nhanh chóng đến các trung tâm kinh tế. Hệ thống công viên ven sông, khu thể thao, khu thương mại và clubhouse tạo nên không gian "nghỉ dưỡng tại chỗ", đáp ứng nhu cầu vui chơi. Về giáo dục, dự án có hệ thống trường liên cấp quốc tế liền kề và mạng lưới giáo dục nội khu. Song song đó, các trung tâm thương mại và cửa hàng tiện ích tạo không gian mua sắm hàng ngày cho cư dân.

Không gian sống tại Izumi City. Ảnh: Nam Long

Theo ông Lucas Loh, CEO Nam Long, triết lý phát triển mô hình tích hợp phản ánh tinh thần "giá trị thực" đơn vị nhiều lần nhấn mạnh trong quá trình phát triển đô thị. Lãnh đạo đơn vị khẳng định kinh nghiệm phát triển hàng chục nghìn sản phẩm và nhiều khu đô thị trong hơn 30 năm qua là nền tảng để hướng đến kiến tạo các dự án đáng sống, phù hợp nhu cầu thị trường.

Về lâu dài, Nam Long mong muốn cư dân có thể sở hữu "hành trình sống", nơi họ cảm thấy tự hào, và an tâm cho cả gia đình. "Chúng tôi tin rằng, khi một đô thị được kiến tạo bài bản, lấy con người làm trung tâm, cộng đồng cư dân sẽ tìm được sự gắn kết sâu sắc, với gia đình, cộng đồng và với khu đô thị", ông Lucas nói.

Clubhouse tại Izumi Canaria. Ảnh: Nam Long

Từ giữa năm 2025, Izumi City ghi nhận lượng lớn khách tham quan và nhà đầu tư từ TP HCM, Hà Nội. Trong sự kiện giới thiệu thị trường tháng 11, dự án đón hơn 500 nhà đầu tư phía Bắc, cho thấy sức hút với dòng sản phẩm đô thị tích hợp.

Từ ngày 5-7/12, Nam Long tổ chức chuỗi sự kiện Nam Long Journey 2025 tại Thisky Hall Sala Convention (TP HCM), mang đến trải nghiệm đa giác quan về các đô thị do tập đoàn phát triển. Izumi City là điểm nhấn với không gian mô phỏng hệ sinh thái tiện ích và cấu trúc vận hành của toàn khu. Sự kiện mở bán Izumi Canaria diễn ra sáng 7/12, giới thiệu chi tiết quy hoạch và sản phẩm thấp tầng của phân khu.

Theo chủ đầu tư, sự kiện là dịp để khách hàng tìm hiểu, trải nghiệm không gian sống cân bằng giữa nhịp sống đô thị,

Hoài Phương