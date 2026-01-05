Phân khu compound Izumi Canaria bao bọc bởi sông, kênh đào và hành lang xanh, tách mình khỏi nhịp sống phố thị, tạo nên không gian riêng tư, tĩnh tại cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Izumi Canaria là mảnh ghép mới nhất của Izumi City - đô thị tích hợp 170 ha tại cửa ngõ phía Đông TP HCM, do Nam Long và hai đối tác Nhật Bản cùng phát triển. Nằm bên sông Đồng Nai, phân khu chú trọng sự bình yên, thư thái cho cộng đồng cư dân. Theo Nam Long, sự phát triển nhanh của các đô thị lớn tạo áp lực lên không gian sống. Dân số tăng nhanh, mật độ dày, thiếu cây xanh và hạ tầng quá tải khiến nhiều cư dân đô thị rơi vào tình trạng căng thẳng kéo dài. Do đó, Izumi Canaria được thiết kế như đặc quyền dành cho thế hệ cư dân tinh anh - nơi họ có thể tận hưởng không gian sống xanh bên sông, tái tạo năng lượng để tiếp tục tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Không gian sống ven sông tại Izumi Canaria.

Trên thế đất 13 ha ven sông, Izumi Canaria được Nam Long phát triển theo mô hình compound thấp tầng. Phân khu gồm 461 sản phẩm với đa dạng loại hình từ biệt thự đơn lập, song lập đến nhà phố vườn, nhà phố thương mại, thiết kế theo phong cách kiến trúc đương đại và Nam Âu. Điểm tạo sự khác biệt của phân khu là hai mặt tiếp giáp sông tự nhiên và kênh đào nội khu. Không gian gần 1 km ven mặt nước được Nam Long quy hoạch thành các trục cảnh quan, hành lang cây xanh rộng đến 10 m. Quy hoạch này giúp phân khu thừa hưởng lợi thế vi khí hậu, thông gió tự nhiên và không gian mở hiếm có ở các khu vực nội đô. Mật độ xây dựng thấp, các lớp cây xanh và công viên nội khu được bố trí đan cài còn tạo nên môi trường sống yên tĩnh, riêng tư - yếu tố quan trọng với những người tìm kiếm sự phục hồi năng lượng sau giờ làm việc. Tại Izumi Canaria, ngôi nhà được nhìn nhận như “công cụ tái tạo sức khỏe”, nơi mỗi thành viên trong gia đình có thể tìm thấy sự cân bằng thể chất và tinh thần. Nhiều nghiên cứu trên các tạp chí khoa học chỉ ra môi trường sống ven mặt nước có khả năng rút ngắn thời gian hồi phục sau căng thẳng, giảm nhiệt độ khu vực khoảng 2–3 độ C và giảm mức độ stress.

Không gian sống hài hòa tiện ích và mảng xanh cho cư dân tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Tương tự các khu đô thị tích hợp mang thương hiệu Nam Long, chủ đầu tư dành nhiều diện tích cho không gian cây xanh - mặt nước – tiện ích cộng đồng. Lối quy hoạch này thúc đẩy cư dân tham gia các hoạt động thể chất nhẹ nhàng, gặp gỡ, giao lưu với những người đồng điệu phong cách sống. Còn nghiên cứu đăng trên Scientific Report năm 2023 cho thấy vận động từ 15-30 phút trong môi trường ngoài trời tự nhiên giúp cải thiện khả năng chú ý, tăng cường chức năng não bộ so với vận động trong môi trường khép kín. Với lối quy hoạch này, từng nhịp sống của cư dân tại Izumi Canaria đều góp phần cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần từ bên trong. “Sự kết hợp giữa thiên nhiên, mặt nước và không gian sống riêng tư mang lại đặc quyền hiếm có. Môi trường sống ven sông ngày càng trở thành chuẩn sống mới của nhóm khách hàng tinh anh, những người ưu tiên chất lượng sống và giá trị bền vững”, đại diện Nam Long nhận định.

Các căn biệt thự tại Izumi Canaria được thiết kế theo phong cách đương đại hoặc Nam Âu.

Dù được phát triển như một compound khép kín nhằm đảm bảo sự riêng tư, an ninh nhưng Izumi Canaria không tách rời tiện ích đô thị mà được hưởng trọn hệ thống dịch vụ – giáo dục – giải trí – thương mại của Izumi City. Nhờ đó, cư dân Izumi Canaria có thể trải nghiệm một môi trường sống hoàn chỉnh, cân bằng giữa yên tĩnh và tiện nghi. Bên trong phân khu, các tiện ích như clubhouse, hồ bơi, khu gym, vườn cộng đồng, công viên ven kênh, sân chơi trẻ em và những tuyến đường dạo bộ được bố trí liền mạch, tạo nên nhịp sống năng động cho mọi độ tuổi. Kiến trúc Nam Âu hiện đại kết hợp cùng cảnh quan sông nước giúp mỗi căn nhà có tầm nhìn thoáng, đón gió tự nhiên và ánh sáng rộng, từ đó tăng trải nghiệm sống hằng ngày mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống điều hòa hay vật liệu che chắn.

Clubhouse, công viên và tổ hợp thể thao nội khu riêng dành cho cộng đồng cư dân Izumi Canaria.

Bên ngoài phân khu, Izumi City định hình như một đô thị tích hợp với đầy đủ cấu phần trường học quốc tế, trung tâm thương mại, bệnh viện, khu văn phòng, khu thể thao, quảng trường trung tâm và hệ thống công viên chủ đề. Trong số đó, đáng chú ý là sự hiện diện của hệ thống giáo dục quốc tế như Uppingham (Anh) - yếu tố tạo sức hút lớn đối với các gia đình có nhu cầu đầu tư vào chất lượng giáo dục cho con. Sự kết nối này mở rộng giá trị của phân khu từ một nơi để ở thành một hệ sinh thái sống - học tập - làm việc - giải trí - mua sắm liền mạch. Khả năng kết nối cũng là điểm cộng của Izumi Canaria trong mắt cộng đồng thượng lưu. Liền kề trục giao thông chiến lược Biên Hòa - TP HCM tạo thêm lợi thế cho dự án. Từ đây, cư dân có thể tiếp cận các khu công nghệ cao, trung tâm tài chính - dịch vụ, sân bay Long Thành và các khu công nghiệp lớn của vùng Đông Nam Bộ. Sắp tới đây, khi Vành đai 3 cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đi vào vận hành và các dự án nâng cấp QL.51 và cầu Đồng Nai 2 triển khai, cư dân Izumi City có thể di chuyển thuận tiện đến toàn khu vực.

Các tiện ích thương mại, giải trí, thể thao tại Izumi City được qui hoạch theo tiêu chí

“tiếp cận trong 5 phút di chuyển”.

Sự kết hợp giữa tiện nghi nội khu, tiện ích đại đô thị và mạng lưới giao thông liên vùng khiến Izumi Canaria phù hợp cho nhiều nhóm cư dân. Từ chuyên gia nước ngoài, lãnh đạo doanh nghiệp, đến những gia đình đa thế hệ muốn rời xa áp lực của khu trung tâm để tìm môi trường sống cân bằng đều có thể tìm thấy ngôi nhà mong muốn. Theo ông Lucas Loh, Tổng giám đốc tập đoàn Nam Long, mô hình tích hợp tại Izumi City phản ánh tinh thần "giá trị thực" mà đơn vị nhiều lần nhấn mạnh trong quá trình phát triển đô thị. Chủ đầu tư khẳng định kinh nghiệm phát triển hàng chục nghìn sản phẩm và nhiều khu đô thị trong 33 năm qua là nền tảng để hướng đến kiến tạo các dự án đáng sống, phù hợp nhu cầu thị trường. Về lâu dài, Nam Long mong muốn cư dân Izumi Canaria có thể sở hữu "hành trình sống", nơi họ cảm thấy tự hào, và an tâm cho cả gia đình. "Chúng tôi tin rằng, khi một đô thị được kiến tạo bài bản, lấy con người làm trung tâm, cộng đồng cư dân sẽ tìm được sự gắn kết sâu sắc, với gia đình, cộng đồng và với khu đô thị", ông Lucas nói.

Toàn cảnh khu đô thị tích hợp Izumi City 170 ha bên sông Đồng Nai.

Bên cạnh giá trị an cư, bất động sản ven mặt nước tọa lạc tại khu vực giàu tiềm năng hạ tầng như Izumi Canaria còn được đánh giá cao về khả năng tăng trưởng dài hạn. Báo cáo Knight Frank 2024 cho thấy bất động sản ven mặt nước thường có giá cao hơn 48% so với sản phẩm cùng phân khúc không có yếu tố “mặt nước”. Cá biệt ở một số khu vực, giá có thể cao hơn 100%. Yếu tố mặt nước được xem là “năng lực kinh tế mới”, khi không chỉ tạo lợi thế vi khí hậu mà còn là tài sản khan hiếm, không thể nhân bản trong tương lai. Nhờ đó, các sản phẩm này giữ giá tốt qua những giai đoạn biến động của thị trường đồng thời giàu tiềm năng tăng trưởng. Đối với Izumi City và Izumi Canaria, dòng chảy hạ tầng giai đoạn 2026–2030 cũng được xem là nền tảng quan trọng của chu kỳ tăng giá. Sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động 2026, tuyến Vành đai 3 và Vành đai 4 kết nối liên vùng, cầu Đồng Nai 2 rút ngắn thời gian di chuyển giữa Biên Hòa và TP HCM, cùng các trục cao tốc mới sẽ định hình một tam giác phát triển mạnh mẽ ở khu vực phía Đông.

Nhà phố vườn tại Izumi Canaria giá từ 7,2 tỷ đồng, giãn thanh toán đến 36 tháng.

Các dự án hạ tầng lớn thường tạo ra hiệu ứng lan tỏa tới giá trị bất động sản, như đã từng ghi nhận tại khu vực phía Đông TP HCM giai đoạn 2015–2020. Hơn hết, quy hoạch pháp lý rõ ràng và triết lý phát triển bền vững của Nam Long chính là lớp giá trị bảo chứng cho Izumi City. Với sự tham gia của hai đối tác Nhật Bản bề dày kinh nghiệm hàng trăm năm, dự án được triển khai theo tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng khắt khe, chú trọng không gian xanh, quản lý vận hành và phát triển cộng đồng cư dân. Dòng sản phẩm thấp tầng khan hiếm trong một khu đô thị quy mô lớn càng tăng tính ổn định của giá trị tài sản theo thời gian. Lớp giá trị cuối cùng nằm ở khả năng kế thừa. Một ngôi nhà ven sông, thuộc phân khu compound riêng tư, nằm trong đô thị tích hợp và thụ hưởng hạ tầng khu vực thường giữ giá tốt trong dài hạn, phù hợp để trở thành tài sản chuyển giao cho thế hệ sau. Đại diện Nam Long nhận định quan niệm “nơi chốn đi về” đang dịch chuyển thành “an cư như ý và sinh lời kép”, đặc biệt khi người mua chú trọng hơn tới sức khỏe, môi trường sống, giáo dục và sự an toàn tài chính. Trong xu hướng này, bất động sản ven sông như Izumi Canaria hướng đến vai trò của một loại tài sản “bền vững” thuận tự nhiên, linh hoạt trước các chu kỳ kinh tế.

