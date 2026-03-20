Izara Thiên Nga - cô bé chậm nói thành ca sĩ đa năng

Nhờ yêu âm nhạc, Izara Thiên Nga từ cô bé chậm nói thành ca sĩ trẻ tiềm năng, có thể chơi 5 nhạc cụ, hát bằng tiếng Anh, Pháp, Hoa.

Izara Thiên Nga hát "Hello Vietnam - Một vòng Việt Nam" Izara Thiên Nga hát "Hello Vietnam - Một vòng Việt Nam" trong một chương trình hồi tháng 1. Video: Nhân vật cung cấp

Izara Thiên Nga (tên thật Nguyễn Hoàng Thiên Nga), 17 tuổi, gây chú ý với khán giả qua hình ảnh cô bé vừa chơi nhạc cụ vừa cover các nhạc phẩm trữ tình, nhạc trẻ trong và ngoài nước.

Phong cách biểu diễn linh hoạt, trẻ trung với chất nhạc đa dạng thể loại giúp nhiều video của Izara trên YouTube thu hút hàng triệu lượt người xem. Cô cũng biểu diễn ở các sự kiện, chương trình thiện nguyện, gần nhất là hát phục vụ phạm nhân vào dịp Tết Bính Ngọ cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

"Cô bé không chỉ chơi nhiều nhạc cụ mà còn giỏi ngoại ngữ, đầy nhiệt huyết mỗi khi ra sân khấu. Tôi cho rằng Izara có đủ tố chất trở thành một ngôi sao trong tương lai nếu kiên trì rèn giũa", ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhận định.

Hơn 10 năm học nhạc và hướng đến con đường hoạt động chuyên nghiệp, ở tuổi 16, Izara Thiên Nga ra sản phẩm đầu tay gồm sáu sáng tác của cô vào tối 20/3, tại TP HCM. Ca sĩ cho biết muốn hợp tác êkíp làm nhạc với hình ảnh và định hướng rõ ràng. "Em xem âm nhạc là đam mê chứ không chỉ là sở thích", Thiên Nga nói.

Izara Thiên Nga hát "Unstoppable" Izara Thiên Nga hát "Unstoppable" trong một đêm nhạc cuối năm 2025. Video: Nhân vật cung cấp

Sinh ra trong gia đình không ai theo nghệ thuật, bố mẹ làm kinh doanh, đến bốn tuổi Izara Thiên Nga vẫn chưa biết nói, theo lời mẹ ca sĩ, bà Đài Trang. Nỗi lo con chậm phát triển đè nặng lên vai người mẹ khi các cuộc thăm khám và chạy chữa đều không mang lại kết quả. Nỗ lực tìm kiếm một phương thức kết nối với con, gia đình cho Izara Thiên Nga làm quen âm nhạc. Cô bé thường xem các kênh hoạt hình tiếng Anh, nghe giai điệu EDM và các ban nhạc rock quốc tế.

Chỉ sau một thời gian tiếp xúc với âm nhạc qua màn hình máy tính bảng, cô bé bốn tuổi năm ấy bắt đầu bập bẹ những từ đầu tiên. "Khi con bắt đầu nhạy với từ ngữ, gia đình cho bé học thêm tiếng Pháp, Hoa. Từ một em bé không chịu nói năng, Thiên Nga dần dần giao tiếp tốt, cả nhà đều vui khi thấy con thay đổi", mẹ ca sĩ cho biết.

Bảy tuổi, Izara được mẹ cô đưa lên sân khấu biểu diễn trong các sự kiện của hội doanh nhân, hát các ca khúc tiếng Việt, Anh, Pháp. Cô được công chúng biết đến nhiều hơn khi tham gia The Voice Kids, đoạt quán quân Hãy nghe tôi hát nhí 2020. "Mấy năm trước, thù lao của con nhận khoảng hai triệu đồng, và hiện giờ tăng gấp nhiều lần", mẹ cô nói.

Izara Thiên Nga sinh năm 2009 tại TP HCM.

Izara Thiên Nga nhìn nhận thành công bước đầu của cô là tổng hòa của nỗ lực tự thân và tiếp sức từ gia đình. Ngày xưa, cô chưa đủ trưởng thành để biết bản thân phải chọn ca khúc gì phù hợp, nuôi dưỡng đam mê bằng cách nào. Cô đi hát hay học cách chơi các nhạc cụ cũng chỉ theo bản năng. Mẹ ca sĩ gác lại công việc kinh doanh để dành toàn bộ thời gian hỗ trợ con gái phát triển sở thích. "Từ việc định hướng chọn ca khúc đến theo sát từng buổi học, dự án âm nhạc, cha mẹ luôn là điểm tựa lớn nhất cho em", Izara Thiên Nga nói.

Con đường âm nhạc của cô không dừng lại ở năng khiếu mà là kết quả của một quá trình đào tạo bài bản. Thiên Nga biết chơi năm loại nhạc cụ gồm trống, piano, violin, guitar và organ. Dù mẹ không ủng hộ việc học violin vì sự vất vả của bộ môn này, Thiên Nga vẫn chọn. Kết quả, cô đỗ thủ khoa chuyên ngành Violin tại Nhạc viện TP HCM sau khoảng một năm tập luyện thi, hiện học ở năm thứ bảy.

Việc chinh phục những nốt nhạc của ca sĩ luôn đi kèm với sự kỷ luật. Lịch trình của cô gái 16 tuổi dày đặc từ sáng đến tối muộn, xoay vần giữa việc học văn hóa tại trường và chuyên môn tại Nhạc viện. Có những ngày cô phải học cùng lúc hai, ba người thầy riêng để kịp tiến độ.

Izara Thiên Nga trong bộ ảnh thực hiện quảng bá EP đầu tay.

Dấu mốc trên con đường ca hát của Izara hiện tại là ra mắt EP đầu tay cùng tên. Theo cô, đây không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc, mà là "lễ trưởng thành", đánh dấu sự chuyển mình từ một người chuyên hát cover sang con đường mang dấu ấn cá nhân. Trong dự án này, Thiên Nga chọn theo đuổi dòng nhạc Pop RnB.

Ca sĩ chọn cho mình một lối đi với những thử nghiệm về thiết kế âm thanh (sound design) và cấu trúc nhạc hiện đại. Cô thừa nhận đây là một lựa chọn rủi ro vì không biết liệu khán giả có dễ dàng chấp nhận màu sắc âm nhạc của cô hay không. Để hoàn thiện EP, Thiên Nga nhờ đến sự tư vấn và đồng hành của nhà sản xuất âm nhạc 2pillz.

Izara hiện học thêm thanh nhạc, sáng tác, hướng đến việc trở thành một nhà sản xuất chứ không chỉ đơn thuần đi hát. Theo cô, việc làm nhạc giúp bản thân hình dung rõ hơn về cấu trúc bài hát và cách kết nối các giai điệu.

"Tôi mong muốn tạo ra một sản phẩm không cần phô trương giọng hát mà chú trọng vào không gian âm nhạc và cảm xúc chân thực của chính mình", cô nói.

Hoàng Dung