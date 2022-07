Ixora Ho Tram by Fusion sắp ra mắt giai đoạn 2

Bà Rịa - Vũng TàuGiai đoạn 2 của dự án bao gồm 512 căn hộ condotel với tầm nhìn ra biển và rừng nguyên sinh Phước Bửu - Bình Châu cùng 63 căn biệt thự bên bờ biển.

Sau sự kiện mở bán thành công Ixora Ho Tram by Fusion - giai đoạn 1 vào tháng 4/2021, với 100% các căn hộ condotel được bán hết 10 ngày trước khi diễn ra sự kiện, chủ đầu tư Ho Tram Project Company - công ty con của Asian Coast Development (ACDL) với sự đầu tư của Lodgis Hospitality Holdings, tiếp tục cho ra mắt giai đoạn hai của dự án Ixora Ho Tram by Fusion.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, nhận thấy nhu cầu sở hữu một dự án chất lượng như Ixora vẫn còn nhiều, Ho Tram Project Company sẽ chuẩn bị ra mắt giai đoạn 2 với sự đầu tư hoành tráng về cả quy mô lẫn chất lượng.

Ixora Ho Tram by Fusion chuẩn bị ra mắt giai đoạn 2 bao gồm sản phẩm condotel và biệt thự. Ảnh: Ho Tram Project Company

Dự án sẽ bao gồm 512 căn hộ condotel với tầm nhìn ra biển và mảng xanh của rừng nguyên sinh Phước Bửu - Bình Châu cùng 63 căn biệt thự bên bờ biển trên khuôn viên đất rộng gần 8ha.

Ixora Ho Tram by Fusion là dự án thành phần thứ 5 của khu phức hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế The Grand Ho Tram Strip rộng 164 ha. Tổ hợp này quy tụ các thương hiệu tên tuổi toàn cầu như InterContinental, Holiday Inn Resort, The Bluffs. Đại diện chủ đầu tư cho biết, trong tương lai sẽ có thêm nhiều dự án được phát triển tại khu nghỉ dưỡng tích hợp này, trong đó có công viên nước và trung tâm vui chơi giải trí hàng đầu.

Một yếu tố quan trọng khác làm nên chất lượng dự án cũng như giá trị tài sản đầu tư trong dài hạn chính là tên tuổi của chủ đầu tư và đội ngũ phát triển. Đứng sau Lodgis là hai quỹ đầu tư uy tín hàng đầu, Warburg Pincus và VinaCapital. Với nguồn đầu tư quy mô từ Lodgis Hospitality, chủ đầu tư Ho Tram Project Company được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo được tiếng vang với giai đoạn 2. Ixora sẽ tiếp tục được vận hành bởi Fusion Hotel Group - công ty quản lý khách sạn thuộc quyền sở hữu của Lodgis.

Đại diện chủ đầu tư nhìn nhận sức hút của dự án đến từ nguồn lợi tự nhiên của khu vực Hồ Tràm cũng như thế mạnh của dự án. Điểm khác biệt của Ixora chính là nằm trong khu phức hợp nghỉ dưỡng quốc tế The Grand Ho Tram Strip, được phát triển và vận hành bởi đội ngũ các chuyên gia quốc tế hàng đầu.

Khu phức hợp nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram Strip rộng 164 ha. Ảnh: Ho Tram Project Company

Xu hướng đầu tư vào các dự án bất động sản nghỉ dưỡng "một điểm đến, triệu trải nghiệm" (all-inclusive) chuẩn quốc tế với cự ly gần các đô thị lớn đang nở rộ, trong khi sự tham gia của các thương hiệu tên tuổi là yếu tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng dự án cũng như giá trị tài sản đầu tư trong dài hạn.

Hồ Tràm thu hút du khách và nhà đầu tư vị trí gần TP HCM cùng hạ tầng giao thông hiện đại, đi cùng lợi thế về môi trường sinh thái tự nhiên với hơn 30km đường bờ biển xanh trong, cảnh quan đa dạng, bao gồm biển, sông và rừng. Chỉ cách TP HCM 2 giờ lái xe, 50 phút di chuyển từ sân bay quốc tế Long Thành, Hồ Tràm trở thành điểm đến đầy tiềm năng trong giai đoạn bình thường mới.

Yên Chi