iVIVU tung combo khách sạn - du thuyền chào hè

Du khách có cơ hội trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên du thuyền Victoria Mekong, Emeraude Hạ Long hay nghỉ dưỡng ở resort sang trọng với giá ưu đãi.

Tham dự hội nghị "Giới thiệu thời điểm vàng để khám phá du lịch Việt Nam" (ngày 16/5), tại FLC Sầm Sơn, ông Trần Trọng Kiên - CEO Thiên Minh Group (TMG) chia sẻ trong 7 tháng cuối năm, ngành du lịch đặt mục tiêu doanh thu từ thị trường nội địa chiếm 95%. Theo ông, đi du lịch thời điểm này không chỉ giúp du khách có cơ hội tìm hiểu, khám phá những vùng đất mới mà còn góp phần giúp ngành du lịch phát triển trở lại, tạo công ăn việc làm cho nguồn lao động trong nước.

Vì vậy, để thu hút du khách, iVIVU.com - website đặt phòng khách sạn trực tuyến thuộc TMG đã cho ra mắt ba combo các khách sạn, du thuyền mới của tập đoàn với giá ưu đãi. Ban đầu, những sản phẩm du lịch này được xây dựng nhằm hướng tới các du khách nước ngoài nhưng vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, combo được thay đổi để phù hợp hơn với những người đam mê xê dịch trong nước.

Du thuyền Victoria Mekong rực rỡ về đêm.

Hành trình khám phá sông Mekong trên du thuyền sang trọng Victoria Mekong

Du khách sẽ khởi hành từ Cần Thơ tới Long Xuyên - Châu Đốc - Cù Lao Ông Hổ - Tân Lộc và sau đó trở lại điểm xuất phát để kết thúc chuyến đi. Hành trình 4 ngày 3 đêm sẽ đưa du khách đến với những bản đờn ca tài tử ngọt ngào, trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp của sông Mekong từ khu vực boong tắm nắng hoặc boong tầng thượng, khám phá rừng tràm Trà Sư với nhiều loại động, thực vật quý hiếm và thăm quan chợ nổi Cái Răng với nhiều ghe thuyền trái cây, rau củ quả.

Tour khám phá sông Mekong 4 ngày 3 đêm có giá 13,5 triệu đồng/người lớn, trẻ em từ 6 đến 12 tuổi được tính 75% giá người lớn nếu nằm cùng giường với bố mẹ. Chương trình không nhận trẻ dưới 6 tuổi.

Khám phá Hạ Long trên du thuyền Emeraude và nghỉ dưỡng tại FLC Luxury Resort

Combo du thuyền Emeraude và FLC Hạ Long Luxury Resort có giá 3,615 triệu đồng/người lớn, giá cho trẻ từ 5 - 11 tuổi là 2,15 triệu đồng, miễn phí cho trẻ dưới 4 tuổi. Ngày đầu tiên, du khách sẽ đi từ Hà Nội tới Hạ Long, nghỉ tại phòng Superior trên du thuyền Emeraude. Sau đó, bắt đầu hành trình khám phá những điểm nổi tiếng ở vịnh Hạ Long như: hang Sửng Sốt, làng Ngọc Trai... và tham gia các hoạt động giải trí như: chèo Kayak; thử tài làm món cuốn, ngắm hoàng hôn trên Vịnh; câu mực (theo mùa).

Ngày thứ hai, du khách sẽ khám phá đảo Ti Tốp trước khi di chuyển đến khách sạn FLC Luxury Resort và tự do khám phá thành phố Hạ Long về đêm.

Chèo thuyền kayak là một trong những hoạt động rất được yêu thích khi du lịch biển.

Khám phá Hội An – Tam Kỳ

Tham gia Tour Hội An – Tam Kỳ 5 ngày 4 đêm cùng iVIVU, ngoài khu phố cổ nổi tiếng, du khách có cơ hội tới thăm làng quê bằng sidecar - một loại phương tiện ba bánh độc đáo và đặc trưng của Victoria Hội An. Bên cạnh đó, du khách còn được thăm Tam Thanh, một làng quê nổi tiếng với các bức họa trên tường hay thử thách bản thân bằng các hoạt động thể thao phong phú tại khu nghỉ dưỡng TUI Blue Nam Hội An, thị xã Tam Kỳ.

Sau mỗi hành trình dài mệt mỏi, hành khách được thoải mái đắm mình dưới làn nước trong xanh tại bãi biển riêng và thư giãn tại spa của khu nghỉ dưỡng Victoria Hội An và TUI Blue Nam Hội An.

Các cặp đôi có cơ hội tận hưởng mùa hè sôi động tại khu nghỉ dưỡng Victoria Hội An.

Sau đại dịch là thời điểm vàng để người yêu du lịch tiếp tục hành trình chinh phục vẻ đẹp của Việt Nam. Bên cạnh những combo ưu đãi trên iVIVU.com, TMG tiếp tục triển khai chương trình "Summer Escape 2020" với những khuyến mại hấp dẫn. TMG mong muốn được mang đến cho du khách kỳ nghỉ thư thái với những trải nghiệm sôi động và thú vị tại hệ thống nghỉ dưỡng của tập đoàn trong mùa hè này.

Cụ thể, du khách được nhận nhiều ưu đãi bất ngờ về giá cùng quà tặng khi nghỉ dưỡng tại chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng Victoria (Victoria Hotels & Resorts), TUI Blue Nam Hoi An, Du thuyền Hạ Long... Tùy vào địa điểm, quà tặng sẽ gồm: gói nghỉ dưỡng kèm bữa sáng; tặng một bữa trưa hoặc tối; giảm giá 15% - 20% cho dịch vụ ăn uống; 20% - 30% gói trị liệu spa; 50% dịch vụ giặt là... hay miễn phí sử dụng các hoạt động tennis, bóng chuyền, chèo thuyền kayak và lướt ván.

Chuỗi khách sạn Êmm (ÊMM Hotels), Mai Châu Lodge và Flower Garden cũng đưa ra nhiều chương trình quà tặng nhằm kích cầu du lịch. Khách hàng đặt gói dịch vụ 3 ngày 2 đêm tại Flower Garden Hotel với giá 2,19 triệu đồng/phòng dành cho hai người, ngoài bữa sáng sẽ được tặng kèm theo một bữa trưa hoặc tối tại nhà hàng Spice Việt Hà Nội. Hệ thống khách sạn Êmm tại Huế, Hội An và Sài Gòn cũng có chương trình tặng bữa trưa hoặc tối tại nhà hàng Spice Việt khi khách hàng lưu trú tại đây; giảm 15% dịch vụ ăn uống và 10% dịch vụ giặt ủi; miễn phí đồ uống và hoa quả đón khách. Tại Mai Châu Lodge, ngoài một bữa trưa hoặc tối, khách lưu trú được miễn phí hai giờ thuê xe đạp khám phá thung lũng Mai Châu, 45 phút thăm quan hang Mỏ Luông và chèo thuyền kayak.

Vũ Chi