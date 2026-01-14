IVF Việt Âu thăm khám miễn phí, hỗ trợ sàng lọc phôi dịp Tết

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF Việt Âu triển khai chương trình thăm khám, tư vấn miễn phí và hỗ trợ sàng lọc phôi, đồng hành cùng các gia đình hiếm muộn.

Theo đại diện IVF Việt Âu (Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt), chương trình hỗ trợ dịp Tết Bính Ngọ 2026 tập trung vào các bước quan trọng trong điều trị hiếm muộn. Trong khuôn khổ chương trình "Mở lộc xuân sang - đón ngựa vàng như ý 2026", các cặp vợ chồng được thăm khám và tư vấn miễn phí vào thứ bảy hàng tuần.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh - IVF Việt Âu đồng hành cùng các cặp vợ chồng ngay từ bước thăm khám và định hướng điều trị hiếm muộn. Ảnh: Lạc Việt

Ở giai đoạn IVF, trung tâm triển khai chính sách hỗ trợ sàng lọc phôi PGT, gồm tặng một phôi khi sàng lọc từ 5 phôi trở lên, hoặc giảm chi phí sàng lọc với số lượng phôi ít hơn. Ngoài ra, trung tâm áp dụng chính sách hoàn chi phí chuyển phôi lần đầu trong trường hợp chưa thành công, nhằm chia sẻ rủi ro ở bước điều trị then chốt. Tổng mức hỗ trợ trong chương trình, theo phía trung tâm, lên đến 40 triệu đồng, bao gồm các ưu đãi và lì xì đầu năm.

Đại diện trung tâm cho biết mục tiêu của chương trình không chỉ hỗ trợ chi phí, mà còn tạo điều kiện để các gia đình hiếm muộn tiếp cận thông tin, dịch vụ y tế rõ ràng, có định hướng ngay từ đầu, trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản ngày càng được quan tâm.

Chị Trần Thị Hoài Thu (Phú Thọ) cho biết từng trải qua bốn năm điều trị hiếm muộn tại nhiều cơ sở y tế khác nhau nhưng chưa đạt kết quả. Năm 2023, chị biết đến IVF Việt Âu thông qua một chương trình hỗ trợ chi phí dịp khai trương và quyết định thăm khám.

Gia đình chị Trần Thị Hoài Thu (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng đội ngũ IVF Việt Âu sau khi đón em bé khỏe mạnh chào đời. Ảnh: Lạc Việt

"Sau lần đầu chuyển phôi, tôi đã đón được em bé khỏe mạnh. Với tôi, những chương trình hỗ trợ như vậy giúp các gia đình còn nhiều băn khoăn về kinh tế có thêm cơ hội để bắt đầu", chị Thu chia sẻ.

Theo đại diện IVF Việt Âu, những trường hợp như chị Thu cho thấy ngoài yếu tố kỹ thuật, người bệnh còn cần được giải thích rõ ràng và đồng hành sát sao trong những giai đoạn dễ tạo áp lực tâm lý.

Với nhiều cặp vợ chồng, hiếm muộn không chỉ là vấn đề y khoa mà còn là áp lực tâm lý kéo dài, đặc biệt trong những dịp sum họp cuối năm. Theo các bác sĩ, không ít gia đình chần chừ đi khám vì lo ngại chi phí, thiếu thông tin hoặc chưa sẵn sàng đối diện với một hành trình điều trị dài.

PGS.BS Ivan Reich, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF Việt Âu, cho biết đây là tình trạng ông thường gặp trong quá trình làm việc tại Việt Nam. "Nhiều gia đình trì hoãn thăm khám vì chưa rõ mình sẽ phải đi đến đâu, hoặc e ngại gánh nặng tài chính. Chương trình hỗ trợ dịp Tết được thiết kế để khuyến khích các cặp vợ chồng mạnh dạn thực hiện bước đầu tiên, với sự tư vấn rõ ràng và hỗ trợ phù hợp", ông nói.

BS BS Phan Nguyễn Bảo Nguyên - IVF Việt Âu thực hiện thủ thuật chọc hút trứng, một trong những bước quan trọng của hành trình IVF, đòi hỏi kỹ thuật chuẩn xác và theo dõi sát. Ảnh: Lạc Việt

Mặt khác, điều trị hiếm muộn khác với tâm lý "thử xem sao" thường gặp ở các vấn đề sức khỏe thông thường. Mỗi quyết định đều cần dựa trên việc xác định đúng nguyên nhân, lựa chọn phác đồ phù hợp và hiểu rõ các bước can thiệp tiếp theo.

Tại IVF Việt Âu, trung tâm cho biết đang áp dụng quy trình thăm khám và điều trị chuẩn hóa, kết hợp cá thể hóa phác đồ dựa trên thể trạng, tiền sử và mục tiêu sinh con của từng gia đình. Việc tư vấn được thực hiện nhằm giúp người bệnh nắm rõ tình trạng sức khỏe sinh sản, hướng điều trị và các yếu tố cần theo dõi trong suốt quá trình.

"Hiếm muộn không có một công thức chung. Điều quan trọng là người bệnh hiểu mình đang ở giai đoạn nào và vì sao cần lựa chọn giải pháp đó," đại diện trung tâm cho biết.

IVF Việt Âu là trung tâm hỗ trợ sinh sản tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc (Vĩnh Phúc, Phú Thọ), xây dựng theo định hướng tiêu chuẩn châu Âu, với hệ thống labo, trang thiết bị và quy trình kiểm soát chất lượng phục vụ điều trị hỗ trợ sinh sản.

Trung tâm do PGS.BS Ivan Reich (Cộng hòa Séc), bác sĩ có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, phụ trách chuyên môn. Sau hơn ba năm hoạt động, trung tâm cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều cặp vợ chồng tại Phú Thọ và các tỉnh lân cận.

Theo phía trung tâm, mục tiêu không chỉ tập trung vào hiệu quả điều trị mà còn vào trải nghiệm chăm sóc, từ giai đoạn thăm khám ban đầu, tư vấn nguyên nhân, chuẩn bị sức khỏe, tạo phôi, lựa chọn phôi đến chuyển phôi và theo dõi sau điều trị.

