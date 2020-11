Ivanka tố công tố viên New York 'quấy rối' tập đoàn Trump

Ivanka cáo buộc giới chức New York "quấy rối" khi điều tra số tiền Trump Organization có thể đã chuyển cho cô dưới dạng phí tư vấn.

New York Times hôm qua đưa tin các công tố viên New York đang tiến hành hai vụ điều tra với Tổng thống Mỹ Donald Trump và tập đoàn kinh doanh của ông. Một cuộc điều tra hình sự do công tố viên Cyrus Vance Jr của quận Manhattan phụ trách, còn một vụ dân sự do Letitia James, tổng công tố bang, đứng đầu.

Hai cuộc điều tra nằm trong số nhiều thách thức pháp lý mà Trump và doanh nghiệp gia đình của ông có thể phải đối mặt sau khi ông mãn nhiệm. Bài báo khiến Ivanka Trump, con gái lớn kiêm cố vấn cấp cao của Tổng thống, phản ứng gay gắt.

"Đây đơn thuần là hành vi quấy rối", Ivanka viết trên Twitter hôm 20/11, dẫn bài báo của New York Times. "Cuộc 'điều tra' của các đảng viên Dân chủ ở New York hoàn toàn được thúc đẩy với động cơ chính trị, thu hút sự chú ý và nỗi giận dữ. Họ thừa biết chẳng có gì khuất tất ở đây và chẳng có lợi ích thuế nào cả. Những chính trị gia này chỉ đơn giản là tàn nhẫn".

Ivanka Trump phát biểu trong chiến dịch vận động tranh của của Trump tại Rothschild, Wisconsin, hôm 1/11. Ảnh: Reuters

New York Times cho hay quan chức phụ trách hai cuộc điều tra đã gửi trát hầu tòa tới Trump Organization trong những tuần gần đây, sau khi hồ sơ thuế của Trump được truyền thông công bố và những tiết lộ cho thấy cá nhân ông đã đứng ra đảm bảo khoản nợ hàng trăm triệu USD đã hoặc sắp đáo hạn.

Tổng thống Mỹ đang đối mặt ngày càng nhiều áp lực về tài chính và pháp lý. Hồi đầu tháng, Reuters đưa tin Deutsche Bank, bên cho vay lớn nhất của Trump, đang tìm cách chấm dứt quan hệ hợp tác với Tổng thống.

Deutsche Bank đang cho Trump Organization vay khoảng 340 triệu USD. Tập đoàn này do hai con trai của Trump giám sát. Các khoản vay nhờ thế chấp tài sản của tập đoàn sẽ đáo hạn trong hai năm tới và được đích thân Tổng thống đảm bảo.

Một trong những tiết lộ mới nhất là Trump đã giảm thuế cho mình bằng cách khấu trừ 26 triệu USD cho các nhà tư vấn không rõ danh tính như một khoản chi phí kinh doanh trong vài dự án suốt thập kỷ qua. Vài khoản trong số "phí tư vấn" đó có thể đã được trả cho Ivanka Trump, bao gồm khoản thanh toán 747.622 USD từ một công ty tư vấn khớp với số tiền mà Trump Organization tuyên bố là khoản khấu trừ thuế.

Cố vấn của Trump Organization, Alan Garten, gọi động thái này là "phần mới nhất trong nỗ lực quấy rối công ty".

Hiện có rất ít thông tin về hai cuộc điều tra. Cuộc điều tra do công tố viên Manhattan ban đầu tập trung vào các khoản thanh toán của Trump Organization cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels trước khi Trump đắc cử năm 2016, nhưng sau đó mở rộng sang điều tra bảo hiểm và cáo buộc gian lận tài chính liên quan tới ngân hàng, trốn thuế và biển thủ.

Cuộc điều tra dân sự của tổng công tố bang New York bắt đầu hồi đầu năm, sau khi cựu luật sư của Trump là Michael Cohen điều trần trước quốc hội và khai rằng Tổng thống đã nâng giá trị tài sản của mình lên để đảm bảo cho các khoản vay ngân hàng và khai thấp giá trị xuống để trốn thuế.

Trả lời phỏng vấn truyền hình trong tháng này, James, tổng công tố bang New York, cho biết kết quả cuộc bầu cử 2020 không liên quan tới vụ điều tra. "Chúng tôi chỉ theo sát sự thật và bằng chứng", bà nói. Tuy nhiên, Trump bác bỏ các cuộc điều tra, gọi đây là "cuộc săn phù thủy lớn nhất lịch sử".

Hồng Hạnh (Theo Guardian)