ITviec công bố top 30 công ty IT tốt nhất Việt Nam

ITviec vừa công bố danh sách 30 công ty IT tốt nhất Việt Nam 2023, xếp hạng dựa trên hơn 18.000 đánh giá nhân viên và phân loại theo hai quy mô: lớn, vừa và nhỏ.

Giữa bối cảnh ngành IT đang thay đổi nhanh, nhiều nhà tuyển dụng IT ở Việt Nam vẫn được đánh giá cao khi mang đến môi trường làm việc ổn định với lương thưởng, văn hóa doanh nghiệp cho đến khả năng đào tạo. Điều này thể hiện qua danh sách ITviec vừa công bố.

Một điểm mới, danh sách năm nay tăng lên 30 công ty, thay vì 15 đơn vị như danh sách "Công ty IT tốt nhất Việt Nam" những năm trước. Bảng xếp hạng hoàn toàn dựa trên hơn 18.000 đánh giá của các nhân viên IT, thời gian từ ngày 1/1 đến 31/12.

Đại diện đơn vị cho biết, mở rộng danh sách là sự ghi nhận với nhiều nhà tuyển dụng trước những cố gắng để mang đến môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên IT, bất chấp bối cảnh ngành thay đổi nhanh chóng.

Với nhóm quy mô lớn (trên 300 nhân viên), đứng đầu có: Tyme, Niteco Vietnam Co., Ltd, Absolute Software (Vietnam) Ltd. Nhóm vừa và nhỏ có top 3 gồm: Naver Vietnam, Beincom, Excel Technologies. Danh sách còn lại độc giả xem tại đây.

Danh sách công ty IT tốt nhất Việt Nam năm 2023 tăng gấp đôi về số lượng. Ảnh: Tyme

Trong danh sách, có 8 nhà tuyển dụng đã từng xuất hiện trong bảng xếp hạng năm 2022 là Tyme, Absolute Software (Vietnam) Ltd, NFQ Asia, Scandinavian Software Park, Nexlab Technology, Restaff, GeoComply (GeoTech Hub Vietnam) và Amanotes.

Tính luôn cả danh sách năm nay, NFQ Asia đã 5 lần xuất hiện trong danh sách; Absolute Software (Vietnam) Ltd và Restaff cũng đã 4 lần được xướng danh. Điều này thể hiện tính ổn định trong nhiều năm và được các nhân viên IT ghi nhận.

Riêng nhóm quy mô lớn, có đến 60% (9/15) công ty được xếp hạng có loại hình công ty là outsourcing. Mức lương trung bình của các chuyên gia IT tại các công ty outsourcing thấp hơn 10-20% so với các công ty product ở các tỉnh, thành lớn tại Việt Nam (dữ liệu so sánh thuộc Báo cáo lương IT 2022-2023 do ITviec khảo sát). Có thể thấy các công ty này đã có những chiến lược đãi ngộ tốt ngoài tiêu chí lương thưởng.

Các yếu tố quan trọng nhận được phản hồi tốt là: sự quan tâm, lắng nghe từ cấp quản lý, lãnh đạo và thiết bị làm việc.

"Các lãnh đạo lắng nghe nhân viên, không đạo mạo, ngược lại khá hòa đồng và thích nói chuyện với nhân viên", nhân viên công ty NFQ Asia đánh giá. Từ Niteco Vietnam Co., Ltd, một số nhận xét nói lãnh đạo quan tâm đến nhân viên, thân thiện và chỉ dẫn nhiệt tình. Trang thiết bị cung cấp đầy đủ (MacBook Pro, Apple keyboard, Apple mouse), toàn bộ mới 100%, balo cao cấp (công ty đầu tiên cấp balo xịn như vậy) là đánh giá của người làm việc tại Zuhlke Engineering Vietnam.

Những công ty trong danh sách đều có môi trường làm việc tốt cho nhân viên. Ảnh: Niteco Vietnam Co., Ltd

Ở quy mô vừa và nhỏ, gần 75% (11/15) công ty được xếp hạng là công ty product. Trong môi trường này, nhiều nhân viên IT đề cao chính sách: không OT (làm ngoài giờ) của công ty, mang đến sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Đội ngũ từ Beincom nhận định công ty không khuyến khích OT, quản lý sắp xếp công việc rất tốt, mỗi người cũng chủ động sắp xếp công việc để không phải làm thêm ngoài giờ. Nhân viên Scandinavian Software Park nói: "Công ty không khuyến khích làm việc ngoài giờ. Nếu làm quá giờ thì mời về, theo văn hóa làm việc Bắc Âu".

Trong danh sách năm nay, có khoảng 27% (8/30) công ty được xếp hạng thuộc chủ quản Việt Nam, khá tương đồng với tỷ lệ 26,7% trong bảng xếp hạng năm 2022. Qua các năm, số lượng công ty Việt Nam xuất hiện với mật độ ổn định, cho thấy năng lực và sự chú tâm đến quyền lợi nhân viên gần với môi trường quốc tế.

Quý IV/2022 và quý I/2023 là giai đoạn nhiều thách thức đối với các công ty công nghệ toàn cầu khi phải đối diện với tình hình khủng hoảng kinh tế hậu đại dịch, sa thải hàng loạt.

Một điểm đáng mừng là tình hình tuyển dụng IT của Việt Nam vẫn nhận được những tín hiệu tích cực. Theo Khảo sát Xu hướng tuyển dụng IT 2023 do ITviec tiến hành với hơn 200 nhà tuyển dụng IT Việt Nam, có đến 81,5% đơn vị phản hồi rằng họ sẽ tiếp tục tuyển thêm người để tăng quy mô trong năm nay. Kết hợp với danh sách "Công ty IT tốt nhất Việt Nam 2023", đại diện ITviec nhận định không ít doanh nghiệp Việt vẫn đang cố gắng để mang đến môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên ngành công nghệ, bất chấp biến động ngày một gia tăng.

Minh Huy