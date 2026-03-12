ITS Logistics mở rộng trung tâm thực phẩm và đồ uống

MỹITS Logistics triển khai mạng lưới trung tâm thực phẩm và đồ uống giúp khách hàng xử lý nhu cầu mùa cao điểm, tối ưu vận hành chuỗi lạnh tại Mỹ.

ITS Logistics cung cấp giải pháp logistics bên thứ ba (3PL) trên toàn nước Mỹ này kết hợp hệ thống kho bãi kiểm soát nhiệt độ, quy trình chuẩn hóa và tích hợp công nghệ nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ, tuân thủ quy định và kiểm soát chi phí.

Kho bảo quản đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và quy trình xử lý được kiểm soát nhiệt độ giúp ngăn ngừa hư hỏng và đảm bảo tuân thủ các quy định của FDA và chuỗi cung ứng lạnh. Ảnh: ITS Logistics

Thông qua mô hình trung tâm chuyên biệt, ITS Logistics hỗ trợ các khách hàng như Wellness Pet Company và Pacific Cheese mở rộng hoạt động lưu trữ lạnh, cải thiện năng lực hoàn tất đơn hàng thương mại điện tử và giảm chi phí vận tải. Các trung tâm này tích hợp thực tiễn tốt nhất trong lưu trữ kiểm soát nhiệt độ, xử lý đơn hàng và điều phối đội xe, nhằm duy trì tính liên tục của dịch vụ trong bối cảnh nhu cầu biến động.

Bà Kasia Wenker, Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật giải pháp tại ITS Logistics, cho rằng mùa cao điểm không tạo ra rủi ro mới mà làm lộ rõ những điểm yếu cấu trúc sẵn có trong mạng lưới vận hành. Theo bà, những thương hiệu duy trì hiệu suất ổn định là các đơn vị thiết kế mô hình hoạt động dựa trên khả năng chống chịu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng có kiểm soát quanh năm, thay vì chỉ tập trung vào giai đoạn nhu cầu tăng đột biến. Hạ tầng phân phối cần đủ linh hoạt để hấp thụ biến động mà không ảnh hưởng đến dịch vụ, tuân thủ và kỷ luật chi phí.

ITS Logistics là nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba (3PL) tại Mỹ, cung cấp giải pháp vận tải, kho bãi và chuỗi cung ứng tích hợp trên toàn quốc. Doanh nghiệp tập trung vào tối ưu hóa vận hành, ứng dụng công nghệ và xây dựng mạng lưới phân phối linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong nhiều ngành, bao gồm thực phẩm và đồ uống.

Gia Hân (Theo Fleet Owner)