Italy vô địch Davis Cup mà không cần Sinner

ItalyVắng tay vợt số hai thế giới Jannik Sinner, tuyển Davis Cup Italy vẫn vô địch giải lần thứ ba liên tiếp sau khi đánh bại Tây Ban Nha ở chung kết hôm 23/11.

Italy vô địch với thành tích bất bại, khi cả ba trận của họ đều kết thúc với thắng lợi 2-0. Gặp Tây Ban Nha không có Carlos Alcaraz, các tay vợt Italy chơi thoải mái và tự tin hơn. Matteo Berrettini mở màn bằng chiến thắng 6-3, 6-4 trước Pablo Carreno Busta, trước khi Flavio Cobolli đánh bại Jaume Munar 1-6, 7-6, 7-5 ở trận thứ hai.

Italy trước đó cũng vượt qua hai đối thủ Áo và Bỉ bằng kịch bản tương tự, khi Berrettini và Cobolli thắng liền hai trận đơn và giúp đội nhà không cần đến trận đôi quyết định. Hai tay vợt đánh đôi của Italy giải này là Simone Bolelli và Andrea Vavassori không thi đấu trận nào.

Cobolli (thứ hai từ trái sang) nâng cup trong sự hân hoan của đội trưởng Volandri (trái) và các đồng đội, trên sân Bologna Fiere, Bologna, Italy hôm 23/11. Ảnh: ATP

Italy còn một thành viên dự bị đánh đơn là Lorenzo Sonego cũng không ra sân. Chức vô địch càng ấn tượng hơn khi trước giải, hai tay vợt Italy top 10 thế giới là Sinner và Lorenzo Musetti đều thông báo rút lui để nghỉ ngơi sau khi dự ATP Finals.

Cũng như Italy, Tây Ban Nha vắng tay vợt số một Carlos Alcaraz vì chấn thương. Ngôi sao 22 tuổi rút lui ngay trước khi VCK Davis Cup khởi tranh, nhường lại vị trí cho Carreno Busta, người đã sa sút nhiều sau quãng nghỉ dài điều trị chấn thương. Trước khi vào chung kết, Tây Ban Nha đánh bại CH Czech và Đức bằng những trận đánh đôi quyết định, do Marcel Granollers và Pedro Martinez đảm nhận.

Italy vô địch trên sân nhà ở Bologna, đánh dấu lần đầu tiên kể từ tuyển Mỹ năm 1968-1972, một đội tuyển vô địch Davis Cup ba năm liên tiếp. Trước đó, đội bóng xứ mỳ ống đăng quang vào 2023 và 2024 khi giải diễn ra tại Malaga, Tây Ban Nha.

Quần vợt Italy có năm đại thành công khi cách đây một tuần, đội nữ của họ vô địch giải tương tự Davis Cup là Billie Jean King Cup diễn ra ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Italy là quốc gia đầu tiên không đăng cai Grand Slam vô địch cả Davis Cup và Billie Jean King Cup cùng năm. Hai quốc gia trước đó làm được điều này là Mỹ và Australia, đều là những nước tổ chức Grand Slam.

Vy Anh