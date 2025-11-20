Italy vào nhánh khó ở vòng play-off World Cup 2026

Thụy SĩItaly sẽ chơi trên sân nhà gặp Bắc Ireland, sau đó làm khách của Xứ Wales hoặc Bosnia & Herzegovina tại vòng play-off châu Âu, World Cup 2026.

Kết quả bốc thăm vòng play-off châu Âu.

Theo báo Anh Daily Mail, nhánh đấu của Italy (đội tuyển đứng thứ 12 FIFA) khá khó, đặc biệt là vì họ phải chơi trên sân khách nếu vượt qua Bắc Ireland. Xứ Wales (32) là đối thủ khó chơi nhất với Italy trên lý thuyết. Còn Bắc Ireland (69) và Bosnia & Herzegovina (71) có thể không phải đối thủ quá khó chịu với Italy. Đoàn quân Gennaro Gattuso đã không vượt qua vòng loại World Cup hai kỳ gần nhất, và họ không được phép lặp lại sai lầm.

Ở nhánh B, Ukraine (28) có lợi thế chơi sân nhà ở cả hai lượt đấu. Nhưng do tình hình chiến sự, họ có thể phải thi đấu trên sân của Ba Lan (31), nếu hai đội cùng vượt qua lượt play-off đầu tiên. Nhánh đấu này khó lường, vì hai đội còn lại, Thụy Điển (43) và Albania (63) cũng không kém nhiều về thực lực.

Ở nhánh C, Thổ Nhĩ Kỳ (25) được cho là dễ thở khi được chơi trên sân nhà gặp Romania (47) ở lượt đầu tiên. Sang lượt thứ hai, họ phải làm khách ở Slovakia (45) hoặc Kosovo (80). Đây là cơ hội lớn để Thổ Nhĩ Kỳ dự World Cup lần thứ ba trong lịch sử, sau năm 1954 và 2002.

Nhánh cuối được đánh giá là khó khăn với Ireland (59) và Bắc Macedonia (65), bởi họ phải gặp đối thủ mạnh hơn hẳn là CH Czech (44) và Đan Mạch (21). Đan Mạch được chơi trên sân nhà gặp Bắc Macedonia ở lượt đầu tiên, sau đó phải đá sân khách. Dù vậy, Kasper Schmeichel và đồng đội vẫn được kỳ vọng lần thứ ba liên tiếp dự World Cup.

Vòng play-off châu Âu sẽ diễn ra ngày 26/3 và 31/3/2026, mỗi trận chỉ đá một lượt.

Trước khi có kết quả phân nhánh vòng play-off châu Âu, FIFA cũng bốc thăm chia cặp đấu play-off liên lục địa (không có châu Âu). Vòng này diễn ra tập trung tại Mexico ngày 26/3 và 31/3/2026, mỗi trận một lượt.

Đại diện châu Á, Iraq (58) sẽ chờ gặp đội thắng trong trận đấu giữa Bolivia (76) và Suriname (123). CH Congo (56) thì chờ gặp New Caledonia (149) hoặc Jamaica (70).

Kết quả bốc thăm play-off liên lục địa.

World Cup 2026 đã xác định 42 trong 48 đội tuyển sẽ góp mặt tại giải đấu. Bốn đội vượt qua vòng play-off châu Âu và hai đội từ vòng play-off liên lục địa sẽ giành sáu suất còn lại.

Lễ bốc thăm vòng bảng World Cup sẽ diễn ra tại Washington D.C, Mỹ ngày 5/12/2025.

Hoàng An