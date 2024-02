Italy và Canada ký thỏa thuận an ninh với Ukraine

Lãnh đạo Italy, Canada ký thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine vào thời điểm đánh dấu hai năm nổ ra xung đột tại nước này.

Canada và Italy ngày 24/2 ký kết thỏa thuận an ninh 10 năm với Ukraine nhằm củng cố an ninh của quốc gia này cho tới khi Kiev đạt mục tiêu trở thành thành viên NATO.

"Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ Ukraine theo cách mà chúng tôi tin rằng người dân nước này có quyền tự vệ chính đáng", Thủ tướng Italy Giorgia Meloni nói.

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết thỏa thuận sẽ giúp Ukraine tăng năng lực công nghiệp quốc phòng và đối phó các mối đe dọa hỗn hợp như chiến tranh thông tin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Thủ tướng Itlay Giorgia Meloni tại Kiev hôm 24/2. Ảnh: Reuters

Italy tái cam kết hỗ trợ nhân đạo và bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, cũng như hỗ trợ nỗ lực cải cách để Kiev để đủ tiêu chuẩn gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng ngày tuyên bố rằng sự hỗ trợ nước này dành cho Ukraine không đổi sau hai năm nổ ra xung đột.

"Hôm nay, sát cánh cùng các đồng minh và đối tác, Canada cam kết tăng hỗ trợ, trong đó có viện trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine", ông Trudeau nói, thêm rằng Canada sẽ viện trợ Ukraine hơn 2,2 tỷ USD vào năm nay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Kiev hôm 24/2. Ảnh: Reuters

Thỏa thuận an ninh Canada - Ukraine "đề ra những cam kết an ninh lâu dài để Canada tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong công cuộc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ người dân và tái thiết nền kinh tế cho tương lai". Thỏa thuận gồm các cam kết tăng viện trợ và tăng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, an ninh, kinh tế và nhân đạo.

Canada và Italy là hai nước mới nhất ký thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine. Trước đó, Anh, Đức, Pháp và Đan Mạch đã làm điều này.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)