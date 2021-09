Italy lập kỷ lục bất bại

Thụy SĩJorginho đá hỏng phạt đền và bị Thuỵ Sĩ cầm hoà 0-0 ở vòng loại World Cup 2022 hôm 5/9, nhưng Italy vẫn làm nên cột mốc lịch sử với trận thứ 36 liên tiếp bất bại.

Khi bị Bulgaria cầm hoà 1-1 ở trận đấu trước đó tại bảng C vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu hôm 2/9, Italy đã bắt kịp kỷ lục thế giới về mạch bất bại 35 trận. Trước Italy, chỉ hai đội tuyển khác chạm đến mốc này, là tuyển Brazil giai đoạn 1993-1996 và Tây Ban Nha giai đoạn 2007-2009.

Kết quả 0-0 trên sân St. Jakob-Park, Basel hôm qua 5/9 nhờ đó giúp đội quân của HLV Roberto Mancini vượt lên độc chiếm kỷ lục thế giới với 36 trận liên tiếp không thua. Lần gần nhất họ bại trận là hôm 10/9/2018, khi thua 0-1 trên sân Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo ở vòng bảng Nations League. Trong mạch 36 trận bất bại đó, Italy thắng tới 27 trận và chỉ chín lần bị cầm hoà, và làm nên chiến công huy hoàng khi vô địch Euro 2021 hồi tháng 7 vừa qua.

Jorginho đá phạt đền và ...

... ôm mặt tiếc nuối, khi bị thủ môn Yann Sommer cản phá. Ảnh: Lapresse

Tuy nhiên, Mancini và dàn cầu thủ của ông hẳn sẽ vui hơn nếu Italy làm nên kỷ lục với một chiến thắng, thay vì kết quả hoà 0-0 tại Basel. Họ đã có cơ hội làm điều đó với quả phạt đền ở phút 52 khi Domenico Berardi bị Ricardo Rodriguez phạm lỗi trong 16m50. Nhưng khi đối mặt với Yann Sommer từ chấm 11 mét và thực hiện kiểu đá phạt đền nhảy chân sáo quen thuộc, Jorginho lại hỏng ăn. Cú đá nhẹ vào chính giữa cầu môn của tiền vệ số 8 Italy bị Sommer bắt bài, cản phá. Theo Opta, sau năm lần đều thành công, đây mới là quả phạt đền đầu tiên Jorginho đá hỏng trong 37 trận khoác áo ĐTQG Italy.

Khi tiếng còi tan trận vang lên, dù đội nhà lập kỷ lục thế giới, HLV Mancini bước đi với gương mặt hằm hằm vì thất vọng. Các tuyển thủ Italy thì rời sân với vẻ buồn bã tiếc nuối, khi không thể lấy trọn ba điểm trước đối thủ mà họ mới thắng 3-0 hôm 16/6 ở lượt trận thứ hai bảng A Euro 2021.

Italy chỉ thay một vị trí xuất phát so với lần chạm trán cách đây ba tháng, với Emerson thế chỗ Spinazzola đá hậu vệ trái. Nhưng so với trận cầu mà họ áp đảo về mọi mặt tại Olimpico hôm 16/6, đội quân của Mancini hôm qua có phần nhạt nhoà. Họ chỉ dứt điểm 10 lần, với 7 trúng hướng cầu môn, nhỉnh hơn một chút so với 8 lần dứt điểm trong đó có hai trúng đích của chủ nhà Thuỵ Sĩ.

Cặp tiền vệ trung tâm Locatelli - Barella, giống trận cầu tại Euro 2021, vẫn chơi hay. Ít nhất năm cơ hội rõ rệt đã được tạo ra trong hiệp đầu, nhưng Berardi, Immobile, Lorenzo Insigne đều hỏng ăn. Ở chiều ngược lại, Italy một phen thót tim khi Donnarumma bay người hết cỡ vẫn không với tới khi Manuel Akanji đánh đầu, đưa bóng đi sạt khung gỗ chỉ vài phân.

Immobile trong một pha dứt điểm hỏng ăn. Ảnh: EPA

Ngay đầu hiệp hai, Mancini đưa Nicolo Zaniolo vào thay Immobile và đá số 9 ảo, đánh dấu sự trở lại của tiền vệ đội Roma này sau 363 ngày vắng mặt ở tuyển Italy vì chấn thương. Federico Chiesa, Marco Verratti cũng được tung vào sân hòng giúp Italy cải thiện sức sáng tạo và khả năng dứt điểm. Nhưng Italy vẫn bất lực trước hàng phòng ngự Thuỵ Sĩ và phải chấp nhận ra về với tỷ số hoà 0-0.

Italy vẫn dẫn đầu bảng C với 11 điểm qua năm trận, nhưng vị trí này có thể lung lay nếu Thuỵ Sĩ - đội đang có 7 điểm sau ba trận - đá hai trận họ còn thiếu. Ở lượt đấu tiếp theo ngày 8/9, Italy sẽ trở về sân nhà Città del Tricolore tiếp Lít-va. Trong khi đó, Thuỵ Sĩ làm khách của Bắc Ireland.

Đội hình thi đấu:

Thuỵ Sĩ: Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez (Garcia 63); Aebischer, Frei, Sow (Zakaria 63); Zuber (Vargas 63), Steffen (Fassnacht 71); Seferovic (Zaqiri 85)

Italy: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella (Pessina 90), Jorginho, Locatelli (Verratti 77); Berardi (Chiesa 59), Immobile (Zaniolo 59), Insigne (Raspadori 90)

Nhật Tảo