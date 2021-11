Italy hụt vé tới thẳng World Cup

Trận hoà Bắc Ireland 0-0 tối 15/11 khiến Italy kết thúc thứ nhì bảng C vòng loại World Cup 2022, và phải tranh suất vớt dự vòng chung kết.

Sau khi loại nhà vô địch thế giới Pháp ở vòng 1/8 Euro 2021, Thuỵ Sĩ lại chặn đường đương kim vô địch châu Âu Italy đến World Cup 2022. Chiến thắng 4-0 của Thuỵ Sĩ trước Bulgaria ở lượt cuối bảng C vòng loại giúp họ chiếm đỉnh bảng với 18 điểm qua tám trận. Còn Italy sảy chân ở Bắc Ireland, chỉ đứng thứ hai với hai điểm ít hơn. Trong khi Thuỵ Sĩ sẽ tới thẳng World Cup, Italy phải tranh vé vớt vào tháng 3/2022.

Domenico Berardi tiếc nuối sau một cơ hội bị bỏ lỡ trước Bắc Ireland. Ảnh: AP

Italy bất bại ở vòng loại bảng C, nhưng hoà tới bốn trận trong đó có màn thể hiện gây thất vọng ở Bắc Ireland. Thầy trò Roberto Mancini bước vào lượt trận cuối với vị trí đầu bảng, do hơn Thuỵ Sĩ hai đơn vị hiệu số bàn thắng bại. Do Thuỵ Sĩ thắng cách biệt Bulgaria bốn bàn ở trận cùng giờ, Italy phải hạ Bắc Ireland 3-1 trở lên. Nhưng nhà vô địch châu Âu thậm chí không ghi nổi một bàn ở Belfast.

"Chúng tôi không làm gì để thay đổi được tình hình nữa", HLV Mancini nói với RAI Sport. "Italy sẽ phải chuẩn bị thật tốt cho trận tranh vé vớt vào tháng ba năm sau. Hiện tại Italy đang thấy khó ghi bàn, dù giữ bóng với thời lượng áp đảo. Bắc Ireland đưa mọi cầu thủ về phòng ngự nên chúng tôi khó phá vỡ tuyến thủ của đối phương".

Italy giữ bóng 71% thời lượng và dứt điểm nhiều gấp ba lần đối thủ. Họ tạo ra cơ hội sớm khi Lorenzo Insigne tỉa bóng cho Giovanni Di Lorenzo đối mặt thủ môn. Hậu vệ Napoli đã ghi bàn ở hai trận trước đó, nhưng cú sút của anh không đủ hiểm để hạ thủ môn Bailey Peacock-Farrell.

Cơ hội của Italy không rõ ràng, khi họ cũng chơi như thể vừa đá vừa hóng trận đấu tại Thuỵ Sĩ. Sang hiệp hai, khi Thuỵ Sĩ mở tỷ số phút 48 trước Bulgaria, Italy mới tăng cường sức ép lên Bắc Ireland. Nhưng Berardi, Chiesa hay Di Lorenzo đều phung phí cơ hội. Italy thậm chí suýt thua ở phút 90, nếu không có tình huống Leonardo Bonucci cứu thua trên vạch vôi.

Chiesa lần này không thể cứu Italy, trước màn trình diễn phòng ngự của Bắc Ireland. Ảnh: Reuters

Italy theo chân Bồ Đào Nha tranh vé vớt dự World Cup 2022, do không thể chiếm đỉnh bảng vòng loại. 10 đội nhì bảng và hai đội có thành tích cao ở UEFA Nations League sẽ chia làm sáu cặp đấu vớt, lấy sáu đội dự World Cup. Italy và Bồ Đào Nha nằm trong nhóm được xếp hạt giống, nên sẽ tránh nhau ở trận vớt. Đối thủ của họ vẫn chưa xác định, khi vòng loại chưa kết thúc ở bảng D và E.

Danh sách thi đấu

Bắc Ireland: Peacock-Farrell; Cathcart, Flanagan, Evans, Lewis; Davis; Dallas, McCann, Saville (Evans, 72), Whyte (Washington, 72); Magennis

Italy: Donnarumma; Emerson (Scamacca, 80), Acerbi, Bonucci, Di Lorenzo; Barella (Belotti, 64), Jorginho (Locatelli, 69), Tonali (Cristante, 46); Chiesa, Berardi, Insigne (Bernardeschi, 68)

Hoàng An