Italy điều tiêm kích hộ tống máy bay Mỹ bị dọa đánh bom

Không quân Italy điều biên đội tiêm kích hộ tống chuyến bay của American Airlines hạ cánh xuống Rome, sau khi phi cơ bị dọa đánh bom.

Hãng hàng không Mỹ American Airlines cho biết chuyến bay số hiệu 292, chở theo 214 hành khách và thành viên tổ bay, phải chuyển hướng và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Leonardo da Vinci ở thủ đô Rome của Italy ngày 23/2 vì "lo ngại an ninh", nhưng không nêu rõ lý do.

Phi cơ khi đó đang thực hiện hành trình từ thành phố New York của Mỹ đến New Delhi, Ấn Độ.

ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ am hiểu vấn đề cho biết nhà chức trách đã nhận được lời đe dọa đánh bom qua email, nhưng sau đó xác định nó không đáng tin cậy.

Máy bay Mỹ bị dọa đánh bom, được tiêm kích hộ tống Tiêm kích bay qua sân bay quốc tế Leonardo da Vinci trước khi máy bay American Airlines hạ cánh hôm 23/2. Video: AP

Giới chức Italy cho biết các tiêm kích nước này đã hộ tống máy bay American Airlines đến sân bay Leonardo da Vinci. Hãng thông tấn AP cũng công bố video hai tiêm kích Typhoon lượn qua sân bay ngay trước khi máy bay American Airlines đáp xuống. Có thể nhìn thấy xe cứu hỏa chờ sẵn gần đường băng.

Hãng hàng không Mỹ nói rằng lực lượng thực thi pháp luật địa phương đã kiểm tra máy bay và cho phép nó tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, phi cơ phải nằm tại sân bay để kiểm tra kỹ thuật theo quy định, cũng như cho phép tổ lái nghỉ ngơi và dự kiến khởi hành vào sáng sớm 24/2.

Neeraj Chopra, hành khách trên chuyến bay, cho biết cơ trưởng thông báo máy bay phải quay đầu khoảng ba giờ trước thời gian dự kiến hạ cánh xuống New Delhi do "thay đổi về tình trạng an ninh". Anh cho biết tâm trạng vẫn khá bình tĩnh sau thông báo này, nhưng bắt đầu thấy lo lắng khi cơ trưởng nói rằng sẽ có tiêm kích hộ tống họ đến Rome.

"Tôi hơi hoảng sợ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chắc hẳn phải có điều gì đó nghiêm trọng đang diễn ra", Chopra kể lại.

Hành khách Jonathan Bacon, 22 tuổi, bắt đầu chú ý đến dữ liệu chuyến bay sau thông báo của cơ trưởng về "sự cố an ninh" và phát hiện phi cơ đột ngột quay đầu, hướng trở lại Rome.

Tiêm kích Italy hộ tống máy bay American Airlines ngày 23/2. Ảnh: X/ItalianAirForce

Sau khi hạ cánh, tất cả hành khách được đưa lên xe buýt và di chuyển đến nhà ga. Từng người và tất đồ đạc cá nhân đều phải trải qua "cuộc kiểm tra an ninh căng thẳng". Hơn hai giờ sau khi hạ cánh, Bacon và bạn đi cùng vẫn chờ hành lý ký gửi của mình. "Đây chắc chắn là chuyến bay dài nhất tới châu Âu mà tôi từng thực hiện", anh nói.

Người phát ngôn của sân bay Italy thông báo mọi hoạt động tại đây vẫn diễn ra bình thường.

Vũ Hoàng (Theo ABC News, AP)