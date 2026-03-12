Italy chi 35 triệu USD mua tranh của Caravaggio

Chính phủ Italy mua bức tranh do Caravaggio vẽ với giá 35 triệu USD (gần 920 tỷ đồng), khoản chi lớn nhất của nước này cho một tác phẩm nghệ thuật.

Theo AP, thông tin được Bộ Văn hóa Italy công bố hôm 11/3, trong đó bức sơn dầu trên vải có tên Portrait of Monsignor Maffeo Barberini (Chân dung Đức ông Maffeo Barberini), do Caravaggio thực hiện vào khoảng năm 1598. Nhân vật trong tranh là quý tộc Maffeo Barberini, sau này trở thành Giáo hoàng Urban VIII.

Bức "Portrait of Monsignor Maffeo Barberini" của họa sĩ Caravaggio (1571-1610). Ảnh: AP

Bộ trưởng Văn hóa Italy Alessandro Giuli cho biết tác phẩm có giá trị quan trọng đối với lịch sử nghệ thuật, là bước ngoặt trong việc tái khám phá Caravaggio trong thời hiện đại. Đồng thời, việc mua lại tranh giúp củng cố vị trí của các tác phẩm Caravaggio trong hệ thống bảo tàng công lập Italy.

Tác phẩm được mua lại từ một nhà sưu tập tư nhân sau hơn một năm đàm phán. Khi hoàn tất, bức tranh sẽ được trưng bày cùng các tác phẩm khác của Caravaggio tại cung điện Palazzo Barberini (Rome, Italy), trong đó có kiệt tác Judith Slaying Holofernes (Judith chặt đầu Holofernes), được chính phủ Italy mua lại vào năm 1971.

Thương vụ này nằm trong chiến lược của Italy nhằm tăng cường và bảo tồn di sản văn hóa quốc gia, đưa những kiệt tác nghệ thuật quan trọng trở lại các bộ sưu tập công cộng để phục vụ giới nghiên cứu và công chúng. Một tháng trước, nước này mua lại bức Ecce Homo của họa sĩ Antonello da Messina với giá 15 triệu USD (hơn 394 tỷ đồng).

Portrait of Monsignor Maffeo Barberini khắc họa Barberini khi ông khoảng 30 tuổi, mặc trang phục của giáo sĩ thuộc Tòa Thánh Vatican, vào giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp chính trị và tôn giáo của ông.

Tác phẩm trở nên nổi tiếng sau khi nhà phê bình nghệ thuật Roberto Longhi công bố bài viết năm 1963 với tên The True "Maffeo Barberini" of Caravaggio (Maffeo Barberini đích thực của Caravaggio). Longhi từng gọi bức tranh là "một trong những khoảnh khắc khai sinh của nghệ thuật chân dung hiện đại", nhấn mạnh cách danh họa mang đến chiều sâu cho thể loại này.

Chân dung danh họa Caravaggio, do họa sĩ Ottavio Leoni thực hiện khoảng năm 1621. Ảnh: Storica National Geographic

Caravaggio tên thật Michelangelo Merisi, là họa sĩ Italy tiêu biểu thời Baroque. Ông nổi tiếng với kỹ thuật sử dụng sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối để tạo khối, chiều sâu và kịch tính cho tác phẩm (chiaroscuro). Ông lớn lên trong nghèo khó, làm việc ở Milan rồi chuyển đến Rome khoảng năm 1592, gây chú ý với các bức tranh tôn giáo và cảnh sinh hoạt đời thường mang tinh thần nổi loạn.

Ông vừa được các nhà bảo trợ quyền lực săn đón vừa vướng vào xung đột và bạo lực, để rồi phải trốn chạy giữa Rome, Naples, Malta và Sicily. Dù là một trong những nghệ sĩ được nghiên cứu nhiều nhất trong lịch sử nghệ thuật, số lượng tác phẩm được xác định của Caravaggio hiện rất hạn chế.

Cát Tiên (theo AP, Reuters)