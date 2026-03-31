Italy bị tố cho gián điệp theo dõi đối thủ

Bosnia & HerzegovinaMột người mang quân phục Italy ghi hình buổi tập của tuyển Bosnia & Herzegovina trước trận chung kết tranh vé vớt dự World Cup 2026.

* Bosnia - Italy: 1h45 thứ Tư 1/4, theo giờ Hà Nội.

Chiều 30/3, một nam giới mặc áo khoác quân phục và quần short, với vai trái mang phù hiệu Italy, dùng điện thoại quay video về buổi tập của đội chủ nhà tại sân Butmir. Sau đó, lực lượng an ninh phát hiện và đưa người này rời đi.

Người lính đứng ngoài hàng rào quay video buổi tập tuyển Bosnia & Herzegovina ở Butmir hôm 30/3. Ảnh: X

Sự việc lập tức dẫn tới cáo buộc LĐBĐ hoặc tuyển Italy cho gián điệp theo dõi Bosnia & Herzegovina. Hôm nay 31/3, hai đội sẽ gặp nhau trong trận chung kết nhánh A tranh vé vớt dự World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Phía Bosnia & Herzegovina xác định nghi phạm thuộc lực lượng EUFOR, phái bộ của Liên minh châu Âu. Họ đã khiếu nại tới tổ chức này.

Trong khi đó, phía Italy khẳng định không cho gián điệp theo dõi đối thủ như lời đồn, giải thích thêm rằng căn cứ chỉ huy EUFOR nằm gần sân tập Butmir. Khu vực này cũng là nơi đóng quân của tiểu đoàn đa quốc gia và các nhân viên quân sự, gồm cả lực lượng hiến binh Italy.

"Nghi phạm không phải là gián điệp làm việc cho tuyển Italy, và cũng không có bất kỳ liên hệ nào. Anh ta chỉ đơn giản là một binh sĩ tình cờ ở gần đó, và dường như dừng lại để xem Dzeko và các đồng đội tập luyện", báo Italy Corriere dello Sport viết.

Tuyển Italy có lịch sử hào hùng với 4 lần vô địch World Cup, ngang Đức và chỉ kém Brazil một lần. Tuy nhiên, họ đang trải qua cuộc khủng hoảng chưa hồi kết từ năm 2014, đều thua Thụy Điển và Bắc Macedonia 0-1 trong các trận tranh vé vớt hai kỳ gần nhất.

Trong khi đó, Bosnia & Herzegovina mới chỉ dự World Cup một lần vào năm 2014 tại Brazil, nơi họ chỉ xếp thứ ba ở vòng bảng và bị loại sớm.

Hôm 26/3, Italy đã thắng Bắc Ireland 2-0 trong trận bán kết. Còn Bosnia & Herzegovina thắng Xứ Wales 4-2 trên chấm 11m sau khi hòa 1-1.

Khu vực châu Âu còn ba trận chung kết các nhánh khác, gồm Thụy Điển - Ba Lan, Kosovo - Thổ Nhĩ Kỳ và CH Czech - Đan Mạch.

Thanh Quý (theo Corriere dello Sport)