Italy bắt được nghi phạm Ukraine trong vụ phá đường ống Nord Stream

Giới chức Đức thông báo cảnh sát Italy đã bắt giữ người đàn ông Ukraine bị nghi liên quan vụ phá hoại đường ống Nord Stream hồi năm 2022.

Văn phòng Tổng công tố Đức cho biết nghi phạm Serhii K., công dân Ukraine, bị bắt sáng sớm nay ở tỉnh Rimini của Italy. Nghi phạm bị cáo buộc là thành viên của nhóm người Ukraine đã "đặt các thiết bị nổ trên đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2".

Serhii K. cùng đồng phạm bị cáo buộc lái du thuyền xuất phát từ Rostock, thành phố biển ở đông bắc Đức, để thực hiện hành vi phá hoại. Nhóm nghi phạm dùng giấy tờ giả để thuê phương tiện từ một công ty của Đức. Serhii K. sẽ bị dẫn độ về Đức để hầu tòa.

Cảnh sát Italy sau đó xác nhận thông tin, nhưng không công bố thêm chi tiết.

Bọt khí nổi lên từ điểm rò rỉ trên Nord Stream 2 gần Đan Mạch hồi tháng 9/2022. Ảnh: AFP.

Nord Stream 1 và Nord Stream 2 được xây dựng dưới biển Baltic để vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga đến Đức và Tây Âu. Cả hai đường ống đều bị hư hại nghiêm trọng sau các vụ nổ hồi tháng 9/2022. Vào thời điểm đó, các đường ống đều đang không hoạt động.

Đan Mạch, Thụy Điển và Đức, ba quốc gia gần hiện trường vụ nổ nhất, đã mở cuộc điều tra. Giới chức Đức tháng 7/2023 phát hiện một du thuyền có dấu vết chất nổ, nghi có thể liên quan sự việc.

Truyền thông Mỹ tháng 8/2024 đưa tin kế hoạch đánh bom đường ống được hình thành từ một cuộc họp trong quán rượu giữa các sĩ quan và doanh nhân Ukraine vào tháng 5/2022.

Vị trí rò rỉ sau các vụ nổ trên đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 vào tháng 9/2022. Đồ họa: Guardian

Theo cuộc điều tra của cảnh sát Đức, có 6 người thực hiện vụ tấn công, gồm 5 đàn ông và một phụ nữ, đều đến từ Ukraine. 4 người trong số này có kinh nghiệm lặn. Họ sử dụng loại thuốc nổ mạnh được gọi là HMX, nối chúng với các ngòi nổ điều khiển bằng bộ hẹn giờ và gắn vào đường ống.

Ukraine tuyên bố những cáo buộc về việc nước này có liên quan đến vụ phá hoại đường ống Nord Stream là "hoàn toàn vô lý".

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)