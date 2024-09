IT thất nghiệp ở Mỹ 'tệ nhất hai thập kỷ'

Trí tuệ nhân tạo (AI) và các nỗ lực tinh giản khiến gần 148.000 lao động IT thất nghiệp tháng trước, tệ nhất hơn 2 thập kỷ, theo Janco Associates.

Tháng 7, lượng nhân sự IT thất nghiệp là 145.000 người. Phân tích dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ, công ty tư vấn Janco Associates cho biết tỷ lệ thất nghiệp ngành công nghệ thông tin (IT) tháng 8 tăng lên 6%, từ mức 5,6% của tháng 7.

Con số này cao hơn tỷ lệ thất nghiệp chung toàn quốc trong 7 trên 8 tháng qua (chỉ số tính hàng tháng). Tháng 8, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống còn 4,2%, khi nền kinh tế bổ sung thêm 142.000 việc làm.

Dữ liệu từ trang web theo dõi sa thải Layoffs cho biết hơn 126.000 người mất việc tại 393 công ty công nghệ kể từ đầu năm.

CEO JancoVictor Janulaitis đánh giá tình trạng thất nghiệp của những người làm công nghệ thông tin đang ở mức tệ nhất kể từ khi nổ bong bóng dot-com đầu những năm 2000. Ông cho rằng thủ phạm lần này là AI, đang gây ra "sự thay đổi lớn" tương đương với sự thay đổi khi máy tính cá nhân được sử dụng rộng rãi.

Người tìm việc tại hội chợ việc làm công nghệ TechFair tại Los Angeles, California ngày 8/3/2018. Ảnh: Reuters

Cắt giảm nhân sự IT diễn ra ở một số vị trí thuộc nhóm phần mềm và sản xuất phần cứng. Với phần mềm và dịch vụ, tinh giản tập trung chủ yếu vào các vai trò công nghệ truyền thống như quản lý hệ thống backend của doanh nghiệp, trong khi kỹ sư làm về AI và an ninh mạng vẫn được săn đón.

"Nhu cầu cao nhất hiện nay là những vị trí đòi hỏi ứng viên có chuyên môn về an ninh mạng, AI và điện toán đám mây", Steve Watt, Giám đốc công nghệ thông tin của Hyland Software cho biết.

Trong lĩnh vực AI, các doanh nghiệp đang tìm kiếm những người có chuyên môn về dữ liệu để ứng dụng các mô hình AI, cũng như thiết kế các công cụ dùng AI, theo Vikram Nafde, Giám đốc công nghệ thông tin của Webster Bank.

Theo Hiệp hội Thương mại CompTIA, các công ty trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin đã bổ sung 3.400 nhân viên mới trong tháng trước, giảm so với 4.000 người vào tháng 7. Tuy nhiên, mức tăng trong tháng 8 bị bù trừ bởi việc mất 2.500 lao động trong ngành phần cứng.

Nhiều nhà sản xuất công nghệ Mỹ đã và tiếp tục thông báo giảm nhân sự. Tháng trước, Cisco cho biết sẽ cắt giảm hàng nghìn việc làm trong đợt sa thải thứ hai năm nay khi nhà sản xuất thiết bị mạng của Mỹ chuyển trọng tâm sang các lĩnh vực tăng trưởng cao hơn, bao gồm an ninh mạng và AI.

Số lượng người bị ảnh hưởng có thể tương đương hoặc cao hơn một chút so với 4.000 nhân viên mà Cisco đã sa thải vào tháng 2. Trước đó, đầu tháng 8, nhà sản xuất chip Intel đã cắt giảm hơn 15% lực lượng lao động, tương đương 17.500 người khi cố gắng xoay chuyển tình hình kinh doanh thua lỗ và cạnh tranh với các đối thủ thành công hơn nhờ AI như Nvidia và AMD.

Theo các chuyên gia, các lao động công nghệ thông tin bị cắt giảm đối diện với khó khăn là kỹ năng họ có không tương xứng với mức lương kỳ vọng. Theo trang việc làm Indeed, lương của ngành công nghệ ở Mỹ dần tăng chậm hơn. Nick Bunker, nhà kinh tế tại Indeed cho biết số lượng tin tuyển dụng kỹ sư phần mềm và hỗ trợ công nghệ thông tin trên trang đã giảm khoảng 30% so với trước dịch.

Phiên An (theo Reuters, AP, WSJ)