Ít nhất 94 người chết trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong

Số người chết trong vụ cháy cụm chung Wang Fuk Court ở Hong Kong đã tăng lên 94 và có thể còn tăng do hàng trăm người vẫn mất tích.

Sở cứu hỏa Hong Kong sáng nay cho biết phần lớn nạn nhân được phát hiện ở hai tòa Wang Cheong và Wang Tai, những nơi ngọn lửa hoành hành dữ dội nhất. Đây là vụ hỏa hoạn gây thương vong nhiều nhất ở Hong Kong kể từ năm 1948, khi một vụ nổ kéo theo đám cháy khiến 135 người thiệt mạng.

Trong số 76 người bị thương, ít nhất 12 người vẫn trong tình trạng nguy kịch và 28 người trong diện nghiêm trọng.

Vào khoảng 5h, một căn hộ trong tòa Wang Tau lại bốc cháy. Lính cứu hỏa lập tức triển khai thang nâng để phun nước vào đám cháy, đồng thời tăng cường làm mát các căn hộ xung quanh.

19 giờ hỏa hoạn thiêu đốt khu chung cư Hong Kong 19 giờ hỏa hoạn thiêu đốt khu chung cư Hong Kong. Video: AFP, BBC

Giới chức Hong Kong cảnh báo rằng số nạn nhân thiệt mạng có thể tiếp tục tăng, bởi còn 279 người vẫn mất tích. Lính cứu hỏa đã liên lạc được với một số người, song chính quyền đặc khu vẫn chưa cập nhật con số mới.

Cảnh sát đang có mặt tại một trung tâm cộng đồng gần hiện trường để hỗ trợ người thân xác định danh tính nạn nhân. "Nếu không thể nhận dạng được khuôn mặt thì vẫn còn vật dụng cá nhân. Tôi không biết cảm xúc của mình lúc này ra sao nữa. Có cả trẻ em thiệt mạng", người phụ nữ họ Cheung cho biết khi đang tìm thân nhân.

Người phụ nữ bật khóc khi rời địa điểm xác định danh tính nạn nhân hôm 27/11. Ảnh: AFP

Nhiều người đã tập trung gần hiện trường để tiếp tế cho người dân và lính cứu hỏa. Tình nguyện viên phân phát quần áo và cơm hộp, trong khi một số phát tờ rơi thông tin về người mất tích.

"Thật sự rất cảm động. Tinh thần của người dân Hong Kong là khi gặp khó khăn, ai ai cũng chung tay giúp đỡ. Điều đó cho thấy người Hong Kong giàu lòng nhân ái", Stone Ngai, 38 tuổi, một trong những người tổ chức trạm cứu trợ, cho hay.

Huyền Lê (Theo AFP, SCMP, Standard)