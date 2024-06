Ít nhất 56 người chết vì nắng nóng Ấn Độ

Đợt nắng nóng khắp Ấn Độ từ tháng 3 tới tháng 5 đã khiến ít nhất 56 người thiệt mạng và 25.000 người bị sốc nhiệt.

Ấn Độ trải qua tháng 5 nắng nóng gay gắt, khi nhiệt độ ở khu vực thủ đô Delhi và bang Rajasthan lân cận gần chạm ngưỡng 50 độ C. Trạm đo ở Mungeshpur, New Delhi hôm 29/5 ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục 52,9 độ C nhưng chính phủ sau đó phát hiện lỗi cảm biến, khiến mức nhiệt thu được cao hơn 3 độ C so với thực tế. Hai trạm đo khác không bị lỗi ghi nhận nhiệt độ 49 và 49,1 độ C, là mức nhiệt cao nhất ở New Delhi kể từ tháng 5/1998, khi thủ đô này trải qua nhiệt độ 48,8 độ C.

Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia Ấn Độ (NCDC) cho thấy chỉ riêng trong tháng 5, có 46 trường hợp tử vong liên quan nắng nóng và 19.189 người bị sốc nhiệt.

Người đàn ông giao quạt điều hòa cho khách trong đợt nắng nóng ở Ahmedabad, Ấn Độ, hôm 30/5. Ảnh: Reuters

Theo dữ liệu từ Bộ Y tế Ấn Độ, tính từ tháng 3 tới tháng 5, nước này ghi nhận ít nhất 56 ca tử vong và khoảng 25.000 ca sốc nhiệt. Chỉ riêng trong ngày 31/5, Ấn Độ thông báo ít nhất 40 trường hợp tử vong vì nắng nóng, trong đó 25 người là nhân viên bầu cử ở bang Uttar Pradesh và Bihar.

Nếu tính cả những trường hợp nghi ngờ, chưa được xác nhận, tổng số người người chết vì nắng nóng ở Ấn Độ có thể lên tới 80 người.

Cơ quan thời tiết Ấn Độ dự đoán tình trạng nắng nóng sẽ hạ nhiệt vào ngày 5/6 và gió mùa ở bang phía nam Kerala từ tuần trước cũng phần nào khiến thời tiết dịu hơn.

Ấn Độ là một trong những nước được cho là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu. Quốc gia này thường xuyên hứng chịu những đợt nắng nóng trong các tháng mùa hè 5, 6 và những năm gần đây, các đợt nắng nóng tới sớm cũng như kéo dài hơn.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)