Ít nhất 128 người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư Hong Kong

Số người chết trong vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong tăng lên 128 và có thể tiếp tục tăng thêm khi giới chức rà soát từng căn hộ.

Số liệu thương vong trong vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court được lãnh đạo cơ quan an ninh đặc khu Hong Kong Chris Tang Ping-keung thông báo trong cuộc họp hôm nay, khi giới chức đã khống chế được đám cháy và đang rà soát hiện trường.

Ông Chris cho biết thêm trong số 128 người thiệt mạng, 108 thi thể được tìm thấy trong hiện trường vụ hỏa hoạn và con số này có thể tiếp tục tăng thêm, khi vẫn còn rất nhiều người mất tích.

Nhiều thi thể được phát hiện trong tình trạng "không thể nhận dạng" vì nhiệt độ quá lớn từ đám cháy. Khoảng 200 người vẫn chưa rõ tung tích.

Thi thể nạn nhân trong vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court được đưa ra bên ngoài ngày 28/11. Ảnh: AFP

Phát ngôn viên chính quyền Hong Kong trước đó cùng ngày thông báo hoạt động dập lửa ở cụm chung cư Wang Fuk Court đã kết thúc vào lúc 10h18 (9h18 giờ Hà Nội) và ngọn lửa phần lớn được dập tắt.

Vụ cháy cụm chung cư này là vụ hỏa hoạn gây chết người nhiều nhất ở Hong Kong trong nhiều thập kỷ. Đám cháy đã kéo dài khoảng hơn 40 tiếng. Năm 1948, Hong Kong hứng chịu sự cố cháy nổ khiến ít nhất 135 người chết.

Cụm chung cư Wang Fuk Court. Đồ họa: CNN

Wang Fuk Court, khu chung cư gồm 8 tòa nhà với gần 2.000 căn hộ, khoảng 4.000 cư dân, bắt đầu bốc cháy vào khoảng 14h51 ngày 26/1. Vào thời điểm bị cháy, một số tòa đang được thi công cải tạo và có hệ thống giàn giáo tre cùng lưới xanh bao quanh ở mặt ngoài. Gió mạnh đã khiến lửa lan theo hệ thống giàn giáo tre sang các tòa còn lại trong cụm chung cư 8 tòa.

Giới chức Hong Kong đang điều tra sự việc. Vụ hỏa hoạn có thể bắt nguồn từ khả năng chống cháy kém của giàn giáo và công nhân hút thuốc. Cảnh sát đã bắt ba người, gồm hai giám đốc và một cố vấn của nhà thầu phụ trách cải tạo, với cáo buộc cẩu thả, vô trách nhiệm khi sử dụng vật liệu không an toàn.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)