Ít người may mắn có được vợ như tôi

Khi nợ nần khắp nơi, tôi tưởng không vượt qua được thì vợ nhẹ nhàng: "Có em đây, anh không được nghĩ và làm bậy, để em xử lý".

Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho mình một người vợ mà bản thân nghĩ rằng rất ít người đàn ông được may mắn như tôi. Tôi xin kể câu chuyện tình của mình, tin rằng hai chữ duyên số là có thật. Cách đây 16 năm, tôi quen em qua một người bạn giới thiệu. Chúng tôi vài lần gặp nhau để uống cà phê nói chuyện, nhưng vì lâu rồi tôi cũng không rõ vì sao cả hai không gặp tiếp, không hẹn hò, không tin nhắn. Một năm sau, mẹ tôi mất vì đột quỵ khi đang gánh rau đi bán. Đúng vào thời điểm đó, tôi tự nhiên lại nhớ về em, cầm máy thông báo với em chuyện buồn đó. Đêm hôm đó em cùng một người bạn lên thắp hương cho mẹ tôi. Từ đây chúng tôi lại gặp nhau thường xuyên hơn và sau một năm tổ chức đám cưới.

Đến giờ tôi cũng không hiểu có phải khi mẹ mất, bà đã mách cho tôi phải điện cho em hay không. Khi còn sống, mẹ chỉ gặp em một lần. Thời niên thiếu, tôi là một thanh niên không ra gì, ham chơi, ham nhậu, bài bạc các kiểu, đến khi cưới em rồi tôi cũng chưa dứt ra được.

Cho đến một ngày, tôi không còn tự xoay xở để trả nợ, đã vay nóng, vay tín chấp... Tôi nghĩ đến điều tồi tệ nhất, hèn hạ nhất là kết thúc cuộc đời. Trước khi làm việc này, tôi đã nói với em tất cả suy nghĩ, không ngờ rằng sau khi em nghe được đã rất nhẹ nhàng: "Chuyện gì cũng có thể giải quyết được, có em đây, anh không được nghĩ và làm bậy, để em xử lý". Em nói rất nhiều nhưng đây là câu nói mà cả đời này tôi không bao giờ quên được.

Em đã vay mượn khắp nơi để trả nợ cho tôi, từ đó vợ chồng tôi vừa làm vừa lo trả nợ. Nếu không có em, có lẽ tôi đã không còn trên cõi đời này. Từ ngày đó về sau, tôi làm được bao nhiêu tiền cũng đưa vợ cất giữ, muốn ăn gì vợ mua, trong tủ lạnh không thiếu món gì nếu tôi thích. Giờ tuổi đã 50 nhưng vợ chồng tôi đêm nào cũng ôm nhau ngủ. Trước khi ngủ, tôi thường ôm vợ thật chặt, hôn thật nhiều, tôi luôn cầu mong mình không được phép mất trước, phải lo cho vợ từng miếng cơm, bát cháo... Khi tuổi về già tới, tôi nghĩ nếu mình mất trước thì khi về già ai sẽ lo cho vợ.

Một lần nữa tôi thành tâm cảm ơn ông trời, cảm ơn mẹ đã cho mình một người vợ hiền hòa, đảm đang, bao dung, nhân từ. Mong em luôn luôn mạnh khỏe, thương vợ nhiều. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho chia sẻ của tôi.

Hùng Lâm