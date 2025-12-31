Tròn 30 năm hiện diện, Isuzu xuất xưởng đa dạng các
dòng xe, mở rộng mạng lưới đại lý, dịch vụ toàn quốc,
cam kết đồng hành sự phát triển của Việt Nam.
Hành trình hội nhập của
thương hiệu Nhật Bản
Giữa thập niên 90, khi nền kinh tế Việt Nam bắt đầu mở cửa đón làn sóng đầu tư nước ngoài, nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng, song ngành vận tải còn nhiều hạn chế. Trước bối cảnh đó, năm 1995, Isuzu là một trong những hãng xe Nhật Bản tiên phong gia nhập thị trường với cam kết mang đến giải pháp vận tải chất lượng cho các doanh nghiệp Việt.
Thay vì chọn phương án nhập khẩu để thăm dò thị trường, Isuzu thể hiện cam kết dài hạn với Việt Nam bằng việc đầu tư xây dựng nhà máy tại Gò Vấp (nay là phường Thông Tây Hội), TP HCM, khánh thành vào năm 1996. Tại đây, những chiếc Isuzu đầu tiên lắp ráp trong nước đã được xuất xưởng.
Những năm tiếp theo, đội ngũ Isuzu không ngừng nghiên cứu điều kiện đường sá, thói quen vận hành và bài toán chi phí của doanh nghiệp Việt để xây dựng những giải pháp phù hợp. Sự xuất hiện của N-Series vào năm 1997 hay mẫu SUV Trooper năm 1998 là các bước đi đầu tiên, mở rộng sự hiện diện của hãng tại nhiều lĩnh vực vận tải khác nhau.
Đến năm 2006, dòng xe tải F-Series đầu tiên ra đời, đáp ứng nhu cầu logistics đang tăng nhanh của các doanh nghiệp trong nước. Đến 2012, dòng QKR được mệnh danh là “Xe tải của mọi nhà” – trở thành dấu ấn đặc biệt, giúp hãng vững vàng ở phân khúc tải nhẹ. “Nhờ vận hành bền bỉ, tiết kiệm và dễ bảo dưỡng, dòng xe này nhanh chóng phổ biến tại hầu hết các tỉnh thành, từ thành phố lớn đến vùng nông thôn. Hơn 52.600 chiếc xe tải dòng Q-Series đã được bán ra, đồng hành cùng khách hàng Việt Nam", đại diện hãng chia sẻ.
1997
Ra mắt dòng xe tải
N-Series
1998
Ra mắt SUV Trooper
2003
Ra mắt Hi-lander
2005
Ra mắt bán tải D-Max
2006
Ra mắt dòng xe tải
F-series
đầu tiên
2012
Ra mắt dòng xe tải QKR
Sự phát triển của Isuzu song hành nhịp tăng trưởng của nền kinh tế. Khi Việt Nam hoàn tất các hiệp định thương mại, mở rộng xuất nhập khẩu và thương mại điện tử bùng nổ, nhu cầu vận tải cũng tăng tốc mạnh mẽ. Trong dòng chảy đó, sản lượng xe của Isuzu cũng tăng trưởng, từ 25.000 xe vào năm 2010, lên 70.000 xe vào năm 2019 và 100.000 xe vào năm 2022. Đến tháng 9/2025, hãng xe ghi nhận cột mốc 129.039 xe xuất xưởng.
“Trong suốt ba thập kỷ, những chiếc Isuzu đã hiện diện trên khắp nẻo đường, trở thành một phần trong nhịp sống của khách hàng Việt. Với họ, chiếc xe Isuzu không chỉ phục vụ công việc mà còn là điểm tựa của cả gia đình”, đại diện hãng nói.
Phạm Quang Hiền - chủ doanh nghiệp nông sản tại Lâm Đồng, một chủ xe tải Isuzu cho biết, chiếc xe đã cùng anh rong ruổi trên khắp cung đường. “Tôi chọn Isuzu vì xe Nhật bền bỉ, ít hỏng vặt và tiết kiệm dầu. Chiếc xe cùng tôi làm kinh tế, nuôi cả gia đình, dù đó là trời nắng hay mưa”, anh nói. “Xe là ‘cần câu cơm’, là niềm tin mỗi chuyến đi, cũng là chỗ dựa của nghề nghiệp mình đang theo đuổi”.
Câu chuyện của tài xế xe tải trên cũng là một trong những lát cắt quen thuộc trong hành trình 30 năm Isuzu tại Việt Nam, khi chiếc xe gắn với kế sinh nhai của hàng nghìn gia đình Việt.
Cam kết đồng hành
trọn vòng đời xe cùng
người dùng
Theo Isuzu Việt Nam, việc cung cấp xe chất lượng là bước khởi đầu, trong định hướng đồng hành người dùng “trọn vòng đời xe”.
Chiến lược này được hãng hiện thực hóa qua dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, nguồn phụ tùng chính hãng giúp giảm thời gian xe ngừng hoạt động. Các hội thảo kỹ thuật, tư vấn vận hành an toàn được tổ chức thường xuyên, hứa hẹn giúp chủ xe tối ưu hóa năng suất và kéo dài tuổi thọ phương tiện.
Quy mô đại lý toàn quốc cũng được Isuzu mở rộng, nối dài chuỗi tiếp cận và hỗ trợ người dùng. Hãng này hiện có hơn 31 đại lý trên toàn quốc, triển khai các trạm bảo dưỡng lưu động đến những tỉnh, thành phố chưa có đại lý, giúp người dùng tiếp cận dịch vụ kỹ thuật kịp thời và thuận tiện.
"Đồng hành hãng từ những ngày đầu, tôi thấu hiểu rằng bán một chiếc xe là trao đi một cam kết đường dài. Việc phủ sóng mạng lưới đại lý, kết hợp trạm dịch vụ lưu động là cách Isuzu hiện thực hóa cam kết luôn hiện diện, sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật ở bất cứ đâu”, ông Trần Việt Bằng, đại diện Ban Giám đốc đại lý đầu tiên của Isuzu chia sẻ. “Đây chính là điểm tựa vững chắc nhất để khách hàng an tâm, đặt trọn niềm tin vào thương hiệu suốt 30 năm qua”.
Mở rộng quy mô
và đóng góp xã hội
Từ 83 nhân viên và sản lượng chưa được trăm xe mỗi năm khi mới thành lập, nhà máy và hệ thống đại lý Isuzu tại Việt Nam đang ghi dấu với hơn 129.000 xe xuất xưởng, là nơi làm việc của gần 1.800 nhân viên. Với quy mô không ngừng mở rộng, Isuzu Việt Nam thường nằm top doanh nghiệp đóng góp nhiều nhất cho ngân sách địa phương. Năm 2024, hãng này đã đóng góp hơn 1.500 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước tại TP HCM.
Gắn bó với hãng từ những ngày đầu thành lập năm 1995, ông Thái Văn Toán, Giám đốc điều hành cao cấp được nhân viên ví như “nhân chứng sống” xuyên suốt ba thập kỷ qua. Ông là người trực tiếp chứng kiến nhà máy từ lúc khởi công, đến khi trở thành một tổ hợp sản xuất hiện đại, đáp ứng đa dạng nhu cầu vận tải trên khắp cả nước.
“Được nhìn thấy hành trình Isuzu Việt Nam chuyển mình thành một thương hiệu lớn, hệ thống đại lý trải dài khắp cả nước là một niềm kiêu hãnh với tôi. Sự lớn mạnh ấy thể hiện qua hạ tầng nhà xưởng và vị thế vững chắc mà thương hiệu đã xây dựng được trong ngành vận tải.”
Ông Thái Văn Toán
Giám đốc điều hành cao cấp Isuzu Việt Nam
Trong hành trình mở rộng sản xuất và kinh doanh, Isuzu Việt Nam dành một phần quan trọng cho việc phát triển các sáng kiến vì cộng đồng. Hãng này duy trì các chương trình chăm sóc sức khoẻ, sửa chữa nhà cho các hộ khó khăn, hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em tại làng SOS… hướng đến mục tiêu nâng chất lượng sống, cải thiện môi trường địa phương.
Isuzu Việt Nam cũng cam kết trong việc bồi dưỡng nguồn nhân lực, thông qua chương trình trao học bổng, tài trợ thiết bị đào tạo cho sinh viên ngành kỹ thuật, tổ chức tham quan nhà máy. Với hoạt động lan toả văn hoá giao thông, hãng này triển khai chương trình đào tạo giao thông an toàn, kỹ năng lái xe, sử dụng phương tiện hiệu quả. Theo hãng xe, hội thi “Kỹ năng lái xe” đã tôn vinh vị thế người tài xế, thúc đẩy thói quen lái xe có trách nhiệm.
"Với tôi, 30 năm đồng hành cùng Isuzu Việt Nam là 30 năm được chứng kiến sự ủng hộ và tin tưởng của khách hàng cùng đối tác trên khắp cả nước. Chính sự gắn bó ấy đã trở thành nền tảng để hãng không ngừng nỗ lực nâng tầm chất lượng sản phẩm, dịch vụ", ông Thái Văn Toán chia sẻ. "Bước sang giai đoạn phát triển tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao các giải pháp vận chuyển hỗ trợ trọn vòng đời xe để sát cánh cùng khách hàng, đối tác và cộng đồng trên chặng đường phía trước".
