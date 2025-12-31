Sự phát triển của Isuzu song hành nhịp tăng trưởng của nền kinh tế. Khi Việt Nam hoàn tất các hiệp định thương mại, mở rộng xuất nhập khẩu và thương mại điện tử bùng nổ, nhu cầu vận tải cũng tăng tốc mạnh mẽ. Trong dòng chảy đó, sản lượng xe của Isuzu cũng tăng trưởng, từ 25.000 xe vào năm 2010, lên 70.000 xe vào năm 2019 và 100.000 xe vào năm 2022. Đến tháng 9/2025, hãng xe ghi nhận cột mốc 129.039 xe xuất xưởng.

“Trong suốt ba thập kỷ, những chiếc Isuzu đã hiện diện trên khắp nẻo đường, trở thành một phần trong nhịp sống của khách hàng Việt. Với họ, chiếc xe Isuzu không chỉ phục vụ công việc mà còn là điểm tựa của cả gia đình”, đại diện hãng nói.

Phạm Quang Hiền - chủ doanh nghiệp nông sản tại Lâm Đồng, một chủ xe tải Isuzu cho biết, chiếc xe đã cùng anh rong ruổi trên khắp cung đường. “Tôi chọn Isuzu vì xe Nhật bền bỉ, ít hỏng vặt và tiết kiệm dầu. Chiếc xe cùng tôi làm kinh tế, nuôi cả gia đình, dù đó là trời nắng hay mưa”, anh nói. “Xe là ‘cần câu cơm’, là niềm tin mỗi chuyến đi, cũng là chỗ dựa của nghề nghiệp mình đang theo đuổi”.

Câu chuyện của tài xế xe tải trên cũng là một trong những lát cắt quen thuộc trong hành trình 30 năm Isuzu tại Việt Nam, khi chiếc xe gắn với kế sinh nhai của hàng nghìn gia đình Việt.