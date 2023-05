Isuzu Việt Nam triệu hồi D-max và mu-X

Hai mẫu xe có năm sản xuất từ 2020 đến 2022 được hãng Nhật triệu hồi, kiểm tra và siết lại bu lông trục lái theo chương trình toàn cầu.

Chương trình triệu hồi lần này của Isuzu Việt Nam nhằm khắc phục lỗi trong quá trình lắp ráp tại Isuzu Thái Lan cho một số lô xe D-max và mu-X. Theo đó, bu lông trục lái có thể chưa được siết lực đúng theo tiêu chuẩn thiết kế, trong tổng số 372 chiếc sản xuất từ năm 2020 đến 2022.

STT Mẫu xe Số lượng 1 Isuzu mu-X 222 2 Isuzu D-max 147 3 Isuzu D-max cabin đơn 3 Tổng 372

Để thực hiện chương trình này, Isuzu Việt Nam đã báo cáo và được Cục Đăng Kiểm chấp thuận bằng văn bản, hôm 15/5.

Thông báo từ Isuzu Việt Nam cho biết, hệ thống đại lý của hãng sẽ chủ động liên hệ với người dùng đang sở hữu xe nằm trong diện ảnh hưởng, khắc phục hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, người dùng có nghi ngờ xe nằm trong diện triệu hồi, có thể tra cứu số vin trên website của Cục Đăng kiểm tại đây.

D-max và mu-X là hai dòng xe chủ lực của Isuzu tại Việt Nam. Phiên bản mới nhất mu-X ra mắt khách Việt hồi năm ngoái với 4 phiên bản, giá bán từ 900 triệu đồng đến 1,19 tỷ đồng cho bản mu-X Premium 4x4 AT lần đầu xuất hiện. Mẫu bán tải D-max có 3 phiên bản: Prestige MT 4x2 giá 630 triệu, Prestige AT 4x2 650 triệu và Type Z AT 4x4 850 triệu đồng.

Tuấn Vũ