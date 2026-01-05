Isuzu Việt Nam hỗ trợ đầu tư xe đào tạo và sát hạch lái xe

Isuzu Việt Nam mở rộng chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phương tiện cho mục đích đào tạo, sát hạch lái xe, từ nay đến 31/3.

Các quy định liên quan đến xe đào tạo và sát hạch có hiệu lực từ đầu năm 2025, yêu cầu nhiều đơn vị và cá nhân dạy lái xe phải nâng cấp, thay thế phương tiện cũ. Trong bối cảnh chi phí đầu tư và vận hành của trường lái ngày càng gia tăng, ông Phùng Chí Thành – Giám đốc Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Tây Đô cho rằng, bài toán kinh tế nằm ở việc tối ưu tổng chi phí sử dụng xe trong suốt vòng đời, thay vì chỉ cân nhắc giá mua ban đầu.

Đội xe phục vụ đào tạo và sát hạch đáp ứng quy định mới. Ảnh: Isuzu Việt Nam

Theo ông Thành, xe phục vụ đào tạo và sát hạch cần đáp ứng quy định kỹ thuật, được tính toán kỹ về chi phí vận hành hằng ngày và bảo dưỡng. Trung bình mỗi xe có thể phục vụ từ 30 - 40 lượt học viên mỗi ngày, liên tục lặp lại các thao tác nhả côn, vào số, phanh và đánh lái... với tần suất cao.

"Chỉ một trục trặc kỹ thuật nhỏ cũng có thể làm gián đoạn lịch học, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sát hạch của học viên và uy tín của đơn vị đào tạo", ông Thành cho biết. "Các đơn vị và cá nhân đầu tư ngày càng ưu tiên những dòng xe vận hành ổn định, bền bỉ và dễ bảo dưỡng, nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác liên tục và kiểm soát chi phí trong dài hạn".

Dòng xe Isuzu trong sa hình sát hạch lái xe. Ảnh: Isuzu Việt Nam

Tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Tây Đô, những tiêu chí này được xem là yếu tố then chốt khi lựa chọn phương tiện đào tạo. Hiện đơn vị đang khai thác dòng xe Isuzu Q-Series trong chương trình đào tạo hạng C1. Theo ban giám đốc, việc xe vận hành ổn định, ít hỏng vặt giúp trung tâm chủ động kế hoạch đào tạo và kiểm soát chi phí về lâu dài.

Danh mục sản phẩm của Isuzu Việt Nam được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu đào tạo và sát hạch, gồm các mẫu Q-Series (QMR) và F-Series (FRR). Theo hãng, cả hai dòng xe đều đáp ứng yêu cầu mới về tải trọng, tiêu chuẩn kỹ thuật và khí thải hiện hành. Dòng QMR phù hợp đào tạo và sát hạch hạng C1, dòng FRR phù hợp yêu cầu của giấy phép hạng C.

Hiện nay, Isuzu Việt Nam phối hợp hệ thống đại lý toàn quốc triển khai chương trình hỗ trợ cho người có nhu cầu đầu tư xe đào tạo và sát hạch. Chính sách này được hãng xây dựng nhằm giảm chi phí đầu tư ban đầu, hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân hình thành nền tảng vận hành ổn định. Theo hãng, mức hỗ trợ sẽ tùy thuộc số lượng và dòng xe cụ thể.

Học viên sử dụng dòng xe Isuzu trong một bài thi. Ảnh: Isuzu Việt Nam

Với nhóm khách cá nhân, những người đầu tư phương tiện để phục vụ đào tạo, sát hạch hoặc cùng khai thác với trường lái, Isuzu Việt Nam cho biết đã cập nhật chính sách hỗ trợ, mở rộng đối tượng áp dụng có nhu cầu mua các dòng xe này, từ ngày 1/1 đến 31/3.

"Thông qua việc tiếp tục duy trì và mở rộng các chương trình hỗ trợ, Isuzu Việt Nam muốn trở thành đối tác đồng hành tin cậy, giúp các trung tâm và cá nhân tập trung vào chất lượng đào tạo, tối ưu hiệu quả vận hành và phát triển bền vững trong dài hạn", đại diện hãng nói.

Quang Anh