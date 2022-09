Isuzu tặng quà chính hãng cho khách mua mu-X 2022

Khách mua Isuzu mu-X 2022 sẽ nhận gói quà tặng theo xe từ hệ thống đại lý chính hãng, giúp tiết kiệm chi phí, tối ưu thời gian.

Đại diện Isuzu Việt Nam cho biết, khách hàng khi mua phiên bản mu-X 2022 thế hệ mới đang được nhận thêm các quà tặng chính hãng kèm xe như: máy lọc không khí, cảm biến áp suất lốp, camera hành trình...

Isuzu mu-X thế hệ mới.

Mẫu SUV 7 chỗ của hãng này có thiết kế mới ở nội thất, ngoại thất và động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Ngoại thất phiên bản mới lột xác hoàn toàn, thiết kế được hãng Nhật trau chuốt, mang vẻ hiện đại hơn phiên bản cũ. Phần đầu nổi bật với lưới tản nhiệt thiết kế sắc sảo, những thanh ngang mạ chrome bóng. Mặt ca-lăng kết hợp tương phản màu sắc thân xe. Các chi tiết dập nổi mang tính khí động học. Đèn hậu LED thiết kế 3D, tăng tính nhận diện.

Xe có kích thước dài 4.850 mm, rộng 1.870 mm, cao 1.875 mm. Khoảng sáng gầm 230 mm, khung gầm được nâng cấp, khả năng chịu lực xoắn tăng 23%. Khả năng lội nước 800 mm.

Động cơ mu-X 2022 đạt tiêu chuẩn Euro 5.

Nội thất được hãng Nhật áp dụng ngôn ngữ thiết kế Universal Space. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Vô-lăng điều chỉnh 4 hướng, tích hợp nhiều phím bấm chức năng, điều khiển giọng nói. Các tính năng, trang bị khác có: kính chống tia cực tím, điều hoà tự động 2 vùng độc lập, màn hình giải trí 9 inch trên 2 bản cao, kết nối Apple CarPlay không dây, Android Auto...

Động cơ loại diesel tăng áp 1.9, đạt chuẩn khí thải Euro 5, công suất 150 mã lực và momen xoắn 350 Nm. Hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Xe có tùy chọn phiên bản dẫn động 4 bánh, gài cầu điện tử, có tấm thép chắn giúp bảo vệ gầm khi đi đường địa hình.

Thiết kế 7 vị trí ngồi trên mu-X 2022.

Về tính an toàn, xe được trang bị hệ thống thông minh hỗ trợ người lái (ADAS) gồm nhiều tính năng an toàn tiên tiến: phanh tự động khẩn cấp (AEB), cảnh báo tiền va chạm (FCW), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hệ thống phanh đa va chạm (MCB), cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA), cảm biến áp suất lốp (TPMS)...

Isuzu mu-X 2022 tại Việt Nam có 4 phiên bản, khởi điểm là B7 4x2 MT giá 900 triệu, B7 Plus 4x2 AT giá 980 triệu. Hai phiên bản cao cấp Prestige 4x2 AT và Premium 4x4 AT giá lần lượt 1,12 tỷ đồng và 1,19 tỷ đồng (đã bao gồm VAT).

Tuấn Vũ

Ảnh: Isuzu Việt Nam