Isuzu mu-X 2025: thay đổi mong đổi đời

Chiều dài x rộng x cao là 4.850 x 1.870 x 1.875 mm, trục cơ sở 2.855 mm, khoảng sáng gầm 235 mm với khả năng lội nước tối đa 800 mm. So với các mẫu SUV cùng phân khúc 7 chỗ như Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, Ford Everest, mu-X được xếp ở giữa khi dài và rộng hơn Fortuner và Pajero nhưng ngắn hơn Everest, khoảng sáng gầm hơn Pajero và Everest 35 mm nhưng thấp hơn Fortuner 44 mm.

Tại sự kiện, mu-X được giới thiệu 5 phiên bản gồm B7 4x2 MT, B7 Plus 4x2 AT, Prestuge 4x2 AT, Premium 4x4 AT và một phiên bản mới Sport 4x4 AT. Ngoài 4 màu sơn có sẵn, hãng bổ sung thêm màu xám Eiger mới đáp ứng thị hiếu hiện đại, trẻ trung.