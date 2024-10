Isuzu góp mặt tại triển lãm Vietnam Motor Show 2024

TP HCMTham dự triển lãm, Isuzu sẽ giới thiệu 4 dòng ôtô mới cùng những ưu đãi hấp dẫn tới người tiêu dùng.

Thương hiệu ôtô Nhật Bản - Isuzu vừa công bố tham gia "Triển lãm ôtô Việt Nam" (Vietnam Motor Show 2024) diễn ra từ ngày 23 đến 27/10, tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP HCM.

Với sự trở lại lần này, Isuzu Việt Nam mong muốn truyền tải thông điệp "Accelerate the Future of Transport & Life" (tạm dịch: thúc đẩy tương lai của vận tải và cuộc sống), đồng thời giới thiệu các mẫu xe Isuzu mu-X, NMR Smoother hộp số bán tự động, FRR-Q và màn ra mắt New Isuzu D-Max 2024.

Mẫu xe New Isuzu D-Max 2024 cho người lái trải nghiệm thú vị. Ảnh: Isuzu Thái Lan

Đại diện thương hiệu cho biết, tham gia triển lãm lần này, Isuzu Việt Nam muốn thể hiện mục đích của triết lý kinh doanh "Dịch chuyển thế giới vì bạn". Thương hiệu sẽ mang đến những giải pháp vận chuyển tiên tiến cũng như chia sẻ những nỗ lực nhằm thúc đẩy tương lai hướng đến "Better life, Better society, Better earth" (tạm dịch: cuộc sống, xã hội và trái đất tốt hơn).

Theo đó, mẫu xe New Isuzu D-Max 2024 sở hữu diện mạo mới từ ngoại thất đến nội thất và thêm chế độ lái "off-road" mới, trong khi vẫn giữ vững chất bền bỉ, tiết kiệm của bộ gien xe tải của thương hiệu Isuzu. Mẫu xe bán tải mới này sẽ ra mắt tại triển lãm Vietnam Motor Show vào sáng 23/10. Hiện tại New Isuzu D-Max 2024 đang có chương trình ưu đãi đặt sớm giá trị lên đến 10 triệu đồng, áp dụng từ ngày 15/10 đến 30/11.

New Isuzu D-Max 2024 có thiết kế nội thất hiện đại, tăng các tính năng an toàn cho người ngồi trong xe. Ảnh: Isuzu Thái Lan

Bên cạnh đó, Isuzu Việt Nam còn giới thiệu dòng xe tải hộp số bán tự động NMR Smoother lần đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam, cùng xe tải thùng siêu dài FRR-Q cũng như mẫu xe SUV 7 chỗ mu-X. Ba dòng xe này cùng áp dụng hệ thống xử lý khí thải DPD tiên tiến để đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Các mẫu xe tiếp tục thể hiện sự đa dạng trong danh mục sản phẩm của Isuzu để đáp ứng nhu cầu vận tải từ cá nhân đến doanh nghiệp.

Như Ý