Isuzu D-Max EV - bán tải điện sắp bán ở Đông Nam Á

Mẫu bán tải thuần điện sản xuất tại Thái Lan, lắp gói pin 66,9 kWh, phạm vi hoạt động 331 km, sử dụng 2 môtơ điện, giá 49.000 USD.

Hãng xe Nhật Bản Isuzu giới thiệu phiên bản chạy điện EV cho D-Max cho thị trường Thái Lan, quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á. Xe sản xuất tại Thái Lan.

D-Max EV trang bị hai môtơ điện, công suất kết hợp 190 mã lực, mô-men xoắn 325 Nm. Dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe có tốc độ tối đa 130 km/h. Hệ thống phanh tái tạo năng lượng 4 cấp. Khả năng kéo tối đa 3.500 kg, tải trọng 1.010 kg.

Xe sử dụng pin lithium-ion 66,9 kWh với phạm vi hoạt động 331 km mỗi lần sạc đầy. Dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Pin hỗ trợ sạc AC lên đến 11 kW với thời gian sạc 0-100% trong 10 giờ và sạc nhanh DC 50 kW từ 20-80% trong 60 phút.

Chiếc bán tải chạy điện của Isuzu sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.280 x 1.870 x 1.810 mm và chiều dài cơ sở 3.125 mm, khoảng sáng gầm 210 mm. Kích thước này nhỉnh hơn về độ cao với 25 mm và khoảng sáng gầm thấp hơn 15 mm. Xe có khả năng lội nước 600 mm, vành 18 inch.

Nội thất cấu hình 5 chỗ với 4 cửa. Thiết kế tổng thể khoang lái không đổi so với tiêu chuẩn, như màn hình MID 7 inch, điều hòa tự động, camera 360 với chế độ xem gầm khi đi off-road. Hãng xe Nhật Bản còn trang bị cho D-Max EV hệ thống hỗ trợ lái ADAS với nhiều tính năng.

Isuzu chưa tiết lộ thời gian bán D-Max EV tại thị trường Thái Lan. Trước đó, mẫu bán tải điện này đã trình làng ở Triển lãm Birmingham, Anh vào tháng 4/2025.

