Isuzu D-Max EV - bán tải điện giá 48.600 USD

Thái LanMẫu bán tải thuần điện đầu tiên của Isuzu giới thiệu tại triển lãm ôtô Bangkok 2026, lắp pin 66,9 kWh, phạm vi hoạt động 331 km.

Hãng xe Nhật Bản Isuzu ra mắt D-Max EV tại triển lãm ôtô quốc tế Thái Lan, Bangkok Motor Show 2026. Đây là triển lãm về phương tiện được coi là lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Thái Lan cũng là quốc gia đầu tiên trong khu vực đón nhận mẫu bán tải chạy điện của Isuzu.

Isuzu trang bị cho D-Max EV hai môtơ điện, gồm môtơ điện ở cầu trước công suất 58 mã lực, mô-men xoắn 108 Nm và một môtơ điện ở cầu sau công suất 130 mã lực, mô-men xoắn 217 Nm. Kết hợp lại, mẫu bán tải điện có tổng công suất 188 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm.

Nuôi cặp môtơ điện là khối pin lithium-ion 66,9 kWh, phạm vi hoạt động 331 km mỗi lần sạc đầy. Pin hỗ trợ sạc AC 11 kW với thời gian nạp 0-100% trong 10 tiếng. Pin hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 50 kW, thời gian nạp 20-80% khoảng 60 phút. Xe có 4 cấp độ phanh tái tạo.

Ngoại hình D-Max EV không khác biệt so với những bản động cơ dầu. Điểm khác biệt nằm ở lưới tản nhiệt với những chi tiết màu xanh, logo "EV" và dòng chữ "Dual Motor" ở thùng xe. Hãng xe Nhật Bản nâng cấp hệ thống giảm xóc sau mới De Dion, thay cho cấu hình lò xo nhíp.

Về trang bị, D-Max EV có đèn pha LED, đèn sương mù LED, đèn hậu LED. Nội thất sử dụng đồng hồ LCD 7 inch, màn hình cảm ứng giải trí 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Âm thanh 8 loa, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, điều hòa tự động 2 vùng với lọc bụi mịn, camera 360.

Hệ thống hỗ trợ lái ADAS nhiều tính năng trên D-Max EV, như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, đèn pha thích ứng...

D-Max EV sản xuất tại Thái Lan. Xe bán một phiên bản cabin kép giá 48.600 USD. Đây cũng bản đắt nhất dòng D-Max tại Thái Lan.

Tại đất nước chùa vàng, D-Max và Toyota Hilux là những mẫu bán tải luôn nằm trong top đầu doanh số. Trong khi ở Việt Nam, Ford Ranger được ưa chuộng hơn.

