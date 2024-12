Isuzu D-max - bán tải thuần công năng chinh phục khách Việt

Mẫu bán tải Nhật Bản có mức tiêu hao nhiên liệu hợp lý, độ bền bỉ được chứng minh qua nhiều thế hệ tại Việt Nam, từng bước chinh phục thị hiếu của người dùng.

Bước vào nội thất, mẫu bán tải Nhật Bản tỏ ra hợp thời hơn khi áp dụng lối thiết kế phong cách Miura-ori với các họa tiết tạo ấn tượng thị giác ở ghế ngồi, mặt táp-lô và cánh cửa. Vô-lăng bọc da hai tông màu ở bản cao cấp nhất, tích hợp đầy đủ các phím điều chỉnh chức năng. Màn hình trung tâm người lái 7 inch dạng LCD kết hợp hiển thị cơ. Màn hình giải trí cảm ứng 9 inch đặt chính giữa, tích hợp kết nối Apple CarPlay và Andoird Auto không dây. Dàn âm thanh 8 loa cho trải nghiệm ấn tượng. Cổng sạc USB dạng Type C có ở cả hai hàng ghế.

Ở phiên bản cao cấp nhất, D-max dùng bộ vành kích thước 18 inch với các chấu sơn đen. Bộ lốp đi kèm loại AT 265/60 R18. Hệ thống phanh trước dạng đĩa, phanh sau tang trống. Giảm xóc trước dùng hệ treo độc lập với tay đòn kép, lò xo xoắn và treo sau dạng lá nhíp, tương tự các đối thủ cùng phân khúc.

Tiến ra cao tốc 5B từ Hà Nội đến TP Hạ Long, mẫu bán tải thể hiện độ tối ưu của động cơ dầu trên đường trường với mức tiêu hao nhiên liệu quanh mức 5,8 lít/ 100 km, tua máy duy trì ở mức thấp trong dải tốc độ đều đặn 100 – 120 km/h. Với đặc trưng dòng bán tải, độ ồn lọt vào cabin chủ yếu đến từ gầm và gương chiếu hậu to bản hai bên. Ở điều kiện đường cát ven biển hoặc offroad, chế độ Rough Terrain Mode kết hợp khóa vi sai cầu sau, gài cầu điện tử hỗ trợ đắc lực cho người lái.

Với cung đường xấu, đường offroad, D-max tạo cảm giác an tâm nhờ nền tảng khung gầm có nhiều thanh chịu lực, trang bị sẵn tấm bảo vệ gầm. Mẫu bán tải có khả năng lội nước đến 800 mm, tải trọng 825 kg thuộc top đầu trong khân phúc ở Việt Nam.

Anh Việt Hoàng (39 tuổi, Hà Nội) từng sở hữu hai đời xe D-max trước đây cho biết, mẫu xe bán tải Nhật Bản có chi phí sử dụng và bảo dưỡng thấp, trong khi đáp ứng đa dạng nhu cầu công việc kinh doanh vận tải của anh và gia đình. "Trung bình một bình dầu của D-max có thể di chuyển khoảng 1.000 km, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 6,3 – 7,6 lít/ 100 km. Chi phí bảo dưỡng khoảng 700.000 đồng mỗi lần tại đại lý chính hãng", anh Hoàng chia sẻ.

Theo anh, điểm yếu của D-max phiên bản cũ như hệ thống giải trí khá nghèo nàn, thiết kế bộ mâm còn đơn điệu... đã được khắc phục trên phiên bản mới, trong khi vẫn giữ những giá trị cốt lõi làm nên tên tuổi của Isuzu tại Việt Nam, đặc biệt là "DNA Truck" của hãng. Về công nghệ an toàn, D-max đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP, sở hữu hàng loạt trang bị như: cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang RCTA, hỗ trợ đổ đèo HDC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS... Xe cũng trang bị 7 túi khí ở bản cao nhất, hệ thống khóa ghế trẻ em ISO FIX...