Isuzu D-Max 2024 bản cao cấp nhất giá 880 triệu đồng

Hãng ôtô Nhật Bản Isuzu chọn triển lãm xe Vietnam Motor Show 2024 để giới thiệu D-Max 2024 tới khách Việt. D-Max 2024 là phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ. Xe tiếp tục nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan.

Mẫu bán tải phiên bản 2024 của Isuzu nâng cấp diện mạo cùng trang bị mới.

D-Max 2024 bán ra 5 phiên bản. Bản cao cấp nhất Type Z 4x4 AT giá 880 triệu đồng, Hi-Lander 4x2 AT giá 783 triệu đồng, Prestige 4x2 AT giá 670 triệu đồng, UTZ 4x4 MT giá 656 triệu đồng và Prestige 4x2 MT giá 650 triệu đồng.