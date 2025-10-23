Israel tuyên bố tập kích xưởng chế tạo tên lửa của Hezbollah

Quân đội Israel thông báo tấn công loạt mục tiêu Hezbollah tại Lebanon, trong đó có trại huấn luyện và cơ sở chế tạo tên lửa chính xác của nhóm.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay tuyên bố đã thực hiện loạt vụ tập kích vào thung lũng Beqaa, miền đông Lebanon, nhắm tới "một trại huấn luyện đang tập trung thành viên Hezbollah và một xưởng chế tạo tên lửa chính xác", cùng một cơ sở khác ở miền bắc Lebanon.

IDF cáo buộc Hezbollah sử dụng trại huấn luyện ở thung lũng Beqaa để lên kế hoạch tấn công Israel. "Hezbollah tích trữ vũ khí, tập hợp tại các cơ sở quân sự và huấn luyện phục vụ hoạt động chống lại chúng tôi là vi phạm thỏa thuận giữa Tel Aviv và Beirut, đồng thời là mối đe dọa đối với Israel", IDF tuyên bố.

Tiêm kích F-16 Israel tại căn cứ trong ảnh công bố ngày 24/6. Ảnh: IDF

Hãng thông tấn nhà nước Lebanon cùng ngày đưa tin tiêm kích Israel mở loạt đợt không kích dữ dội vào dãy núi phía đông ở khu vực thung lũng Beqaa, gần biên giới với Syria. Chưa rõ thương vong và thiệt hại liên quan đến trận không kích.

Hezbollah chưa bình luận về thông tin.

Israel đã nhiều lần tập kích vị trí của Hezbollah tại Lebanon sau lệnh ngừng bắn tháng 11/2024. Tel Aviv thường tuyên bố mục tiêu là thành viên và cơ sở của Hezbollah. Tổng thống Lebanon Joseph Aoun lên án những cuộc tập kích, cáo buộc Israel tấn công hạ tầng dân sự và gọi đó là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Theo thỏa thuận có hiệu lực từ cuối năm ngoái, Israel rút quân khỏi miền nam Lebanon và Hezbollah giải tán lực lượng trong khu vực. Dưới áp lực của Mỹ và lo ngại Israel leo thang không kích, Lebanon bắt đầu giải giáp Hezbollah dù nhóm này và các đồng minh phản đối.

Vị trí Israel và Lebanon. Đồ họa: RENA

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Times of Israel, Al Jazeera)