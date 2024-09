Israel tuyên bố không kích 'sở chỉ huy quan trọng' của Hezbollah

Israel thông báo tấn công 120 mục tiêu Hezbollah, trong đó có "sở chỉ huy quan trọng", cũng là lần đầu tập kích khu vực trong phạm vi Beirut.

"Dựa vào thông tin tình báo chính xác, không quân Israel đã tập kích khoảng 120 mục tiêu Hezbollah ở miền nam Lebanon và sâu trong lãnh thổ nước này", Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo, thêm rằng các mục tiêu bao gồm cơ sở hạ tầng của Hezbollah và "sở chỉ huy quan trọng được nhiều đơn vị khác nhau sử dụng".

Bộ Y tế Lebanon cho biết 105 người đã thiệt mạng và 359 người bị thương sau loạt vụ không kích của Israel trong ngày 29/9. Các khu vực bị nhắm tới gồm miền đông, miền nam Lebanon cũng như thủ đô Beirut. Đây cũng là lần đầu tiên Israel tập kích mục tiêu trong phạm vi thành phố, các đòn tấn công trước đó đều nhằm vào khu vực ngoại ô, cách xa nội thành.

Lực lượng Hezbollah chưa bình luận về thông tin, nhưng tuyên bố đã phóng loạt rocket về hai địa điểm ở miền bắc Israel, trong đó có thị trấn Safed, nhằm "bảo vệ Lebanon và đáp trả các cuộc tấn công của đối phương".

Cảnh đổ nát tại ngoại ô Beirut sau cuộc không kích ngày 29/9 của Israel. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Pháp cùng ngày cho biết thêm một công dân nước này chết tại Lebanon, sau vụ một phụ nữ thiệt mạng trong vụ nổ ở miền nam hôm 23/9. Thông báo được đưa ra cùng thời điểm Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot tới Lebanon, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của quan chức ngoại giao cấp cao nước ngoài tới quốc gia Trung Đông kể từ khi Israel gia tăng cường độ không kích.

Trong cuộc thảo luận trước đó với Thủ tướng Lebanon Najib Mikati, Ngoại trưởng Barrot cho biết Pháp sẽ tìm cách để Israel "dừng ngay lập tức" các cuộc không kích ở Lebanon. Pháp cũng kêu gọi Hezbollah và Iran, quốc gia hậu thuẫn nhóm vũ trang, tránh mọi hành động có thể dẫn đến "xung đột khu vực".

Israel gần đây tăng cường không kích nhằm vào Hezbollah ở Lebanon, hạ hàng loạt chỉ huy cấp cao của nhóm, trong đó có thủ lĩnh tối cao Hezbollah Hassan Nasrallah.

Ảnh do IDF đăng hôm 29/9 cho thấy 10 trong tổng số 11 thành viên cấp cao thuộc bộ máy lãnh đạo quân sự của Hezbollah "đã bị loại bỏ". Bộ Ngoại giao Israel cũng đăng một phiên bản khác có thêm một số thành viên cấp thấp hơn 11 người kể trên, tất cả đều kèm dòng chữ "đã bị loại bỏ".

Một quan chức an ninh Israel ngày 27/9 cho biết chiến dịch không kích Lebanon nhằm làm suy yếu năng lực tấn công của Hezbollah, hạ sát các lãnh đạo quân sự của nhóm vũ trang, cũng như "dọn sạch" khu vực biên giới hai nước. Giới lãnh đạo Israel trước đó tuyên bố muốn công dân nước này ở miền bắc được trở về nhà an toàn, sau khi họ phải sơ tán do các cuộc tập kích của Hezbollah.

Vị trí Israel và Lebanon. Đồ họa: AFP

Phạm Giang (Theo AFP)