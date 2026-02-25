Israel trưng bày Kinh thánh 2.100 năm

Bảo tàng Israel đang trưng bày nguyên bản Kinh thánh cổ dài 7 mét, sau hơn nửa thế kỷ cất giữ cẩn mật.

Bảo tàng Israel ở Jerusalem ngày 23/2 khai mạc triển lãm đặc biệt, lần đầu trưng bày toàn bộ chiều dài của Cuộn sách Isaiah Vĩ đại (Great Isaiah Scroll) kể từ năm 1968, với sự tham gia của Tổng thống Isaac Herzog.

Đây là văn bản Kinh thánh Do Thái cổ nhất, gần như trọn vẹn, từng được phát hiện. Cuộn sách dài 7 mét, gồm 17 tấm da thuộc khâu lại với nhau, được trưng bày trong tủ kính đặc biệt sản xuất tại Bỉ, đặt trong căn phòng được kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm nghiêm ngặt.

Khách tham quan chiêm ngưỡng Cuộn sách Isaiah Vĩ đại tại bảo tàng Israel ở Jerusalem. Ảnh: TOI

Bảo tàng quy định mỗi lượt tham quan không quá 25 khách. Họ quan sát từng tấm da thuộc với những vết ố, đường chỉ, con chữ phai mờ đã tồn tại hàng nghìn năm.

"Chúng tôi tôn trọng cuộn sách, cố gắng hết sức để không gây tổn hại, bảo tồn nó cho các thế hệ tương lai", giám tuyển triển lãm Hagit Maoz nói.

Theo giới chuyên gia, Cuộn sách Isaiah có niên đại từ khoảng năm 125 TCN, với nội dung nhìn chung trùng khớp với Sách Isaiah trong Kinh thánh Do Thái, chỉ khác một vài điểm liên quan đến chính tả và một số từ riêng lẻ.

Cuộn sách Isaiah Vĩ đại được trưng bày tại bảo tàng Israel, Jerusalem. Ảnh: TOI

Cuộn sách từng được cất giấu trong một hang động ở sa mạc Judea vào thế kỷ thứ 2 cho đến khi được phát hiện vào năm 1947 cùng với các Cuộn sách Biển Chết.

Cuộn sách Isaiah ban đầu được bán cho một người buôn đồ cổ, sau đó được chuyển đến Giáo hội Chính thống Syria tại Jerusalem. Năm 1954, Tổng giám mục Athanasius Yeshue Samuel mang cuộn sách sang New York để bán. Israel đã bí mật mua lại bản thảo này.

Cuộn sách từng được trưng bày toàn bộ khi Bảo tàng Israel khánh thành năm 1965, nhưng các giám tuyển nhận ra nó cần được bảo quản trong điều kiện tốt hơn. Từ đó, bảo tàng chỉ trưng bày một bản sao chính xác.

Đức Trung (Theo Times of Israel, Jerusalem Post, AP)