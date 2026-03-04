Israel tiết lộ cách phân chia mục tiêu tập kích với Mỹ ở Iran

Quân đội Israel tiết lộ cách phân chia nhiệm vụ với Mỹ trong chiến dịch tập kích Iran theo phạm vi địa lý, loại mục tiêu và lợi thế của mỗi bên.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay cho biết không quân nước này đảm nhận nhiệm vụ tấn công các bệ phóng tên lửa đạn đạo và khí tài quân sự khác ở miền tây và miền trung Iran. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thường phóng tên lửa đạn đạo tầm xa vào Israel từ những khu vực trên.

Đám khói bốc lên sau một cuộc tập kích vào thủ đô Tehran của Iran hôm 3/3. Ảnh: AFP

Trong khi đó, quân đội Mỹ được giao tập kích các bệ phóng tên lửa ở miền nam Iran, do những khu vực này được Tehran dùng để phóng tên lửa tầm ngắn vào căn cứ Mỹ tại Vùng Vịnh.

IDF cho hay Israel và Mỹ cũng phân chia loại mục tiêu để tấn công. Quân đội Mỹ chịu trách nhiệm nhắm vào tàu chiến của hải quân Iran, còn Israel tập trung vào các mục tiêu khác trên bộ dựa trên lợi thế tương đối, như các trụ sở chính quyền ở Tehran.

Dù phân chia địa bàn và loại mục tiêu tấn công, chiến đấu cơ Israel vẫn tận dụng khả năng tiếp dầu trên không của quân đội Mỹ, do Mỹ có đội máy bay tiếp dầu lớn gấp khoảng 10 lần không quân Israel. Hàng chục máy bay tiếp dầu Mỹ đã được triển khai tại Israel giữa xung đột.

Các quan chức quân sự Israel mô tả chiến dịch đang diễn ra là hoạt động quân sự chung quy mô lớn đầu tiên giữa Tel Aviv và Washington sau quá trình hai bên phối hợp lập kế hoạch sâu rộng trong những tháng gần đây.

Hiện có các "nhóm điều phối chung" đang hoạt động tại cả Israel và Mỹ xuyên suốt chiến dịch nhằm đồng bộ hóa hoạt động tình báo, xác định mục tiêu và phối hợp phòng thủ. Hơn 1.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Israel.

Mỹ tuyên bố tấn công gần 2.000 mục tiêu tại Iran Chiến hạm Mỹ phóng tên lửa hành trình vào Iran trong video công bố ngày 3/3. Video: CENTCOM

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh. Các cuộc tấn công đã khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và loạt quan chức cấp cao Iran thiệt mạng.

Iran đã mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ có lực lượng Mỹ tại nhiều nước Trung Đông. Tehran cũng tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz, yết hầu quan trọng trong giao thương dầu mỏ toàn cầu.

Mỹ và Israel những ngày qua tiếp tục tăng cường chiến dịch tập kích vào các mục tiêu quan trọng ở Iran, trong đó có các bệ phóng tên lửa đạn đạo, vốn được Tehran sử dụng để tiến hành đòn tấn công đáp trả. Tuy nhiên, IDF thừa nhận năng lực phóng tên lửa của Iran vẫn "đáng kể".

Hãng thông tấn Iran IRNA ngày 4/3 cho biết ít nhất 1.045 binh sĩ và dân thường nước này đã thiệt mạng trong các cuộc không kích. Giao tranh còn khiến ít nhất 11 người chết tại Israel, 6 quân nhân Mỹ ở Kuwait và nhiều người tại các nước Trung Đông thiệt mạng.

Các mục tiêu bị tập kích tại Trung Đông trong xung đột tính đến ngày 3/3. Đồ họa: CNN

Vũ Hoàng (Theo Times of Israel, AFP, Reuters)