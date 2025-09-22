Israel phóng tên lửa vào Lebanon, 4 công dân Mỹ thiệt mạng

UAV Israel phóng hai tên lửa vào xe máy được cho là của thành viên Hezbollah ở miền nam Lebanon, khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 4 công dân Mỹ.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 21/9 cho biết đã hạ sát một thành viên Hezbollah tại thị trấn Bint Jbeil ở miền nam Lebanon, song thừa nhận "một số dân thường không liên quan" cũng thiệt mạng trong vụ tập kích.

"IDF lấy làm tiếc về bất kỳ tổn hại nào đối với những người không liên quan và luôn tìm cách giảm thiểu thiệt hại nhiều nhất có thể. Sự việc đang được xem xét", thông báo của IDF có đoạn.

Hãng thông tấn nhà nước NNA của Lebanon cho biết máy bay không người lái (UAV) Israel đã phóng hai tên lửa vào một xe máy, được cho là thành viên Hezbollah, đang di chuyển trên đường phố ở thị trấn Bint Jbeil. Tuy nhiên, tên lửa cũng đã trúng một ôtô Mercedes chở gia đình người Mỹ, khiến tổng cộng 5 người thiệt mạng trong sự việc.

Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri cho biết trong số các nạn nhân có 4 công dân Mỹ, bao gồm ba trẻ em và cha của chúng. Theo Ngoại trưởng Lebanon Youssef Raji, người mẹ cũng bị thương nặng trong cuộc tập kích của Israel.

Ảnh được cho là hiện trường vụ tập kích ở thị trấn Lebanon hôm 21/9. Ảnh: Times of Israel

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam gọi cuộc tấn công là hành động "thảm sát" dân thường, cho rằng đây là "thông điệp đe dọa" đối với người dân Lebanon đang trên đường trở về nhà ở miền nam.

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án Israel "bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất vì liên tục vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế".

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, nhấn mạnh "không thể có hòa bình khi máu của trẻ em vẫn đổ".

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Lebanon bày tỏ "sửng sốt và phẫn nộ trước việc ba trẻ em trong cùng một gia đình bị sát hại trong vụ tập kích ở miền nam Lebanon".

"Tấn công vào trẻ em là hành động vô lương tâm. Không đứa trẻ nào đáng phải mất mạng vì xung đột và mọi hành động thù địch phải chấm dứt ngay lập tức để bảo đảm an toàn cho mọi trẻ em", UNICEF cho hay.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Vị trí thị trấn Blint Jbeli. Đồ họa: CNN

Israel thời gian qua tiếp tục tập kích mục tiêu trên lãnh thổ Lebanon, dù đã đạt được thỏa ngừng bắn do Mỹ làm trung gian với nhóm vũ trang Hezbollah vào tháng 11/2024. Quân đội Lebanon cho biết Israel đã vi phạm lệnh ngừng bắn 4.500 lần, cảnh báo những hành động này có nguy cơ khiến tiến trình giải giáp lực lượng Hezbollah bị chậm lại.

Chính phủ Lebanon đang tìm cách giải giáp vũ khí của Hezbollah trước sức ép lớn từ Mỹ cũng như do lo ngại về những cuộc tập kích của Israel.

