Israel phản đối ban điều hành Gaza của ông Trump

Tel Aviv phản đối thành phần ban điều hành Dải Gaza thuộc Hội đồng Hòa bình mà Tổng thống Mỹ mới công bố vì không được tham vấn trước.

"Thành phần ban điều hành Gaza trực thuộc Hội đồng Hòa bình đã không được thảo luận trước với Israel và mâu thuẫn với chính sách của chúng tôi. Thủ tướng đã chỉ thị Ngoại trưởng Israel liên hệ với Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề này", Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 17/1 ra tuyên bố cho biết.

Đây được xem là động thái phản đối hiếm hoi của Israel đối với quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump liên quan đến Dải Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Washington, Mỹ ngày 29/9/2025. Ảnh: AFP

Bình luận của Israel được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày công bố danh sách 7 thành viên ban sáng lập của Hội đồng Hòa bình Dải Gaza, gồm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cựu thủ tướng Anh Tony Blair, đặc phái viên Steve Witkoff, nhà đầu tư bất động sản Jared Kushner, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga, tỷ phú Marc Rowan và cố vấn Robert Gabriel.

Mỹ đồng thời công bố các thành viên ủy ban điều hành thứ cấp được gọi là Hội đồng Điều hành Gaza, cũng gồm Kushner, Witkoff và Blair, nhưng có thêm Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và quan chức ngoại giao Qatar Ali al-Thawadi.

Đây cũng được xem là nguồn cơn khiến Israel phản đối, khi họ cho rằng Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hợp tác để đảm bảo sự tồn tại của nhóm vũ trang Hamas.

"Việc đưa Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ vào danh sách là phần thưởng cho Hamas, vốn là mối nguy hiểm đối với an ninh Israel và là lực lượng đã gây ra vụ thảm sát ngày 7/10", cựu thủ tướng Naftali Bennett nói, đề cập tới vụ tấn công của Hamas vào miền nam Israel ngày 7/10/2023.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir, thành viên cực hữu trong nội các Israel, kêu gọi Thủ tướng Netanyahu ra lệnh cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chuẩn bị lực lượng hùng hậu quay lại chiến trường Gaza để đạt được mục tiêu chính của cuộc chiến là "tiêu diệt Hamas".

Lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid cho rằng thông báo mới về Hội đồng Hòa bình Gaza cho thấy "một thất bại ngoại giao hoàn toàn của chính phủ ông Netanyahu, sau sự hy sinh và lòng dũng cảm vô bờ bến của các binh sĩ và chỉ huy IDF".

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff (trái), Ngoại trưởng Marco Rubio (giữa) và Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, tại cuộc họp ở bang Florida hồi tháng 11/2025. Ảnh: AP

Tuy nhiên, Mỹ dường như không quan tâm đến phản đối của Israel, đồng minh thân cận của Washington ở khu vực. Một quan chức cấp cao Mỹ nói với Axios rằng "đây là cuộc chơi của chúng tôi, không phải của ông ấy. Chúng tôi đã làm được những điều tại Gaza mà trước không ai nghĩ là khả thi và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến trình".

Quan chức Mỹ khẳng định ông Netanyahu không được tham vấn vì không có quyền quyết định trong việc này. "Nếu muốn chúng tôi giải quyết vấn đề Gaza, ông ấy phải làm theo cách của chúng tôi. Ông ấy hãy tập trung vào Iran, còn Gaza thì để chúng tôi lo. Ông ấy không có khả năng phản đối chúng tôi", người này nói.

Thanh Tâm (Theo AFP, Times of Israel, WP, Axios)