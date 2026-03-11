Israel nói chiến dịch nhằm vào Iran sẽ không giới hạn thời gian

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố chiến dịch hiệp đồng giữa nước này với Mỹ nhằm vào Iran sẽ tiếp diễn chừng nào còn cần thiết.

"Chiến dịch này sẽ tiếp tục mà không có giới hạn về thời gian và kéo dài chừng nào còn cần thiết, tới khi chúng ta đạt được mọi mục tiêu và quyết định kết cục của xung đột", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz phát biểu hôm nay, trong cuộc họp với tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir và Bộ tổng tham mưu quân đội.

Ông Katz cảnh báo các cuộc không kích sẽ tiếp diễn tại thủ đô Tehran và trên khắp Iran "ngày này qua ngày khác, từ mục tiêu này đến mục tiêu khác".

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cùng ngày kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách "tổ chức khủng bố". Ông cũng cáo buộc những hành động gần đây của Iran không chỉ là mối đe dọa trực tiếp với Israel mà còn đối với hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế.

Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz (giữa, áo đen) trong cuộc họp ngày 11/3. Ảnh: Times of Israel

Trong cuộc phỏng vấn với CBS hồi đầu tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc chiến đang tiến gần đến hồi kết, dù trước đó ông và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng nói chiến dịch có thể kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng.

Michael Singh, giám đốc điều hành Viện Chính sách Cận Đông tại Mỹ, nhận định mục tiêu của Washington và Tel Aviv nhìn chung tương đồng, nhưng không hoàn toàn giống nhau. "Israel muốn Iran bị suy yếu vĩnh viễn, trong khi Mỹ có thể ưu tiên kết thúc xung đột sớm hơn do còn nhiều lợi ích chiến lược ở các khu vực khác", ông nói.

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2. Iran sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại những nước Arab trong khu vực. Giao tranh đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng, chủ yếu là tại Iran, và ảnh hưởng nhiều quốc gia khu vực.

IRGC được thành lập sau cuộc cách mạng năm 1979, với sứ mệnh "bảo vệ Cách mạng Hồi giáo và những thành tựu của nó". IRGC sau đó không chỉ trở thành lực lượng quân sự hàng đầu của Iran, mà còn nắm giữ ảnh hưởng chính trị và kinh tế đáng kể.

Năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump, Mỹ đã liệt IRGC vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài. Canada hành động tương tự vào năm 2024. Anh và Liên minh châu Âu (EU) cũng nêu ý định này nhưng chưa thực hiện.

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)