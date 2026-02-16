Israel muốn Iran phá bỏ hạ tầng hạt nhân

Thủ tướng Israel cho rằng thỏa thuận giữa Mỹ và Iran phải yêu cầu Tehran phá bỏ cơ sở hạ tầng hạt nhân, thay vì chỉ ngừng làm giàu uranium.

Phát biểu tại hội nghị thường niên có sự góp mặt của chủ tịch các tổ chức Do Thái lớn của Mỹ hôm 15/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ hoài nghi khả năng Washington và Tehran đạt thỏa thuận, nhưng nhấn mạnh mọi văn kiện đều phải có điều khoản đưa vật liệu uranium đã làm giàu ra khỏi Iran.

"Thứ hai, Iran không được có năng lực làm giàu uranium, phải tháo dỡ thiết bị và cơ sở hạ tầng cho phép làm giàu ngay từ đầu. Thứ ba, cần giải quyết vấn đề tên lửa đạn đạo", ông cho hay.

Thủ tướng Israel cho biết ông đã nhấn mạnh những điều kiện này trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tháng.

Hiện còn nhiều điều chưa rõ ràng về kho dự trữ hơn 400 kg uranium làm giàu ở mức 60% của Iran. Số vật liệu này được thanh sát viên quốc tế kiểm tra lần gần nhất vào tháng 6/2025, trước khi xảy ra xung đột 12 ngày với Israel và Mỹ không kích loạt cơ sở hạt nhân Iran.

Tại hội nghị ở Jerusalem, ông Netanyahu cũng kêu gọi thanh tra thường xuyên chương trình hạt nhân của Tehran. "Phải thanh tra thực sự, thực chất, không phải kiểu thanh tra được báo trước mà là những cuộc kiểm tra hiệu quả đối với tất cả những điều nêu trên. Đây là các yếu tố chúng tôi cho là then chốt để đạt được thỏa thuận", lãnh đạo Israel nêu thêm.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại hội nghị hôm 15/2. Ảnh: Reuters

Tehran và Washington nối lại đàm phán hạt nhân tại Oman từ ngày 6/2, sau khi các cuộc đối thoại trước đó sụp đổ do Israel phát động chiến dịch không kích nhằm vào Iran và dẫn đến cuộc chiến 12 ngày.

Hoạt động diễn ra giữa lúc Mỹ vẫn để ngỏ khả năng hành động quân sự nhằm vào Iran và triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay ở khu vực. Các quan chức Mỹ nói rằng Mỹ đã quyết định điều tàu sân bay thứ hai đến Trung Đông và đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành chiến dịch quân sự kéo dài nếu đàm phán không thành công.

Vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra trong tuần này. Một nhà ngoại giao Iran hôm 15/2 cho biết Tehran đang hướng tới thỏa thuận hạt nhân với Mỹ mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai bên.

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran đã làm giàu uranium lên mức 60%, vượt xa giới hạn 3,67% được quy định trong thỏa thuận hạt nhân đã hết hiệu lực mà nước này ký với các cường quốc hồi năm 2015. Con số trên cũng gần với mức 90% cần thiết để chế tạo bom nguyên tử.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi khẳng định Tehran sẵn sàng thỏa hiệp để đạt thỏa thuận với Washington, trong đó có pha loãng uranium làm giàu cao, nhưng Mỹ phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đang làm tê liệt nền kinh tế nước này.

Khi được hỏi liệu Tehran có chấp nhận chuyển hơn 400 kg uranium làm giàu cao ra khỏi đất nước hay không, ông Takht-Ravanchi không loại trừ khả năng nước này sẽ đồng ý thỏa hiệp.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)