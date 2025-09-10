Israel lên tiếng sau lời chỉ trích của Mỹ về đòn không kích vào Qatar

Israel nói không phải lúc nào nước này cũng hành động vì lợi ích của Mỹ, sau khi ông Trump chỉ trích cuộc không kích của Tel Aviv vào giới lãnh đạo Hamas ở Qatar.

"Chúng tôi phối hợp chặt chẽ và Mỹ dành cho Israel sự hỗ trợ không kể xiết. Chúng tôi đánh giá cao điều đó, nhưng đôi lúc chúng tôi phải đưa ra quyết định rồi mới thông báo với Mỹ", Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon hôm nay cho hay. "Không phải lúc nào chúng tôi cũng hành động vì lợi ích của Mỹ".

Phát biểu được đưa ra sau khi Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump không đồng tình với việc Israel không kích vào lãnh thổ Qatar để nhắm mục tiêu vào các lãnh đạo của Hamas. Qatar là đồng minh của Mỹ và cũng là nơi Washington đặt một căn cứ quân sự lớn.

"Đó không phải cuộc tấn công vào Qatar, mà nhằm vào Hamas. Chúng tôi không chống lại Qatar hay bất kỳ quốc gia Arab nào", Đại sứ Danon nói thêm.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 24/6. Ảnh: AFP

Hamas cho biết 6 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Qatar, trong đó có con trai nhà đàm phán hàng đầu của nhóm, song các lãnh đạo cấp cao đều an toàn. Phía Qatar nói rằng một nhân viên an ninh của họ thiệt mạng.

Đại sứ Danon cho hay Israel "đang chờ kết quả" từ đợt không kích này. "Vẫn còn quá sớm để bình luận về kết quả, nhưng quyết định không kích là đúng đắn", ông nói thêm.

Trong khi đó, truyền thông Israel dẫn lời các quan chức giấu tên bày tỏ nghi ngờ về hiệu quả cuộc không kích vào Qatar. "Hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy các thủ lĩnh Hamas đã bị tiêu diệt. Chúng tôi vẫn hy vọng họ đã bị hạ sát, nhưng sự lạc quan đang dần mất đi", một nguồn tin giấu tên nói với kênh tin tức Channel 12.

Theo ông Trump, Mỹ đã cố ngăn Israel không kích Qatar nhưng không kịp. Ông cũng cho rằng động thái của Israel có thể thể gây ảnh hưởng tới nỗ lực của Washington nhằm chấm dứt chiến sự ở Gaza.

Qatar là bên trung gian quan trọng trong nỗ lực hòa đàm giữa Israel và Hamas. Giới lãnh đạo của nhóm vũ trang cũng đã đặt trụ sở tại Doha trong nhiều năm qua. Doha chỉ trích mạnh mẽ vụ tập kích của Tel Aviv và cho biết đã không được cảnh báo trước về động thái trên.

Đây không phải lần đầu tiên Qatar bị cuốn vào vòng xoáy bất ổn ở Trung Đông. Iran hồi tháng 6 từng phóng tên lửa vào căn cứ Al Udeid ở Qatar nhằm đáp trả cuộc tập kích trước đó của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran.

Huyền Lê (Theo AFP, AP)