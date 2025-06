Israel hồi hương công dân mắc kẹt ở nước ngoài

Israel mở chiến dịch đưa công dân đang mắc kẹt tại nước ngoài trở về nước giữa lúc leo thang xung đột với Iran.

"Chuyến bay đầu tiên trong chiến dịch Trở về An toàn đã hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion", cơ quan quản lý sân bay ra tuyên bố ngày 18/6, cho biết chuyến bay do hàng không quốc gia El Al khai thác và đưa công dân Israel hồi hương từ thành phố Larnaca ở Cyprus. Đây là những người bị hủy chuyến bay do Israel đã đóng không phận kể từ khi xung đột bùng phát.

Bộ trưởng Giao thông Israel Miri Regev cho biết có khoảng 100.000-150.000 công dân nước này bị mắc kẹt ở nước ngoài.

Hệ thống phòng không Israel đánh chặn tên lửa Iran trên bầu trời Tel Aviv ngày 18/6. Ảnh: AFP

Hãng hàng không El Al nói rằng đang chuẩn bị các chuyến bay giải cứu công dân Israel bắt đầu từ ngày 18/6 với các điểm khởi hành từ Larnaca, Athens, Rome, Milan và Paris.

Hãng hàng không Arkia của Israel cũng đã công bố các chuyến bay đặc biệt trong tuần này để hồi hương công dân.

"Chiến dịch đang được quản lý theo từng giai đoạn, tùy vào mức độ rủi ro và đánh giá an ninh, với ưu tiên là sự an toàn của hành khách, phi hành đoàn và máy bay", cơ quan quản lý sân bay Israel khẳng định.

Giới chức cũng khuyến cáo người dân không đến sân bay Ben Gurion để đón người thân trong tình hình hiện nay.

Trong khi đó, nhiều người nước ngoài tại Israel đã rời khỏi nước này qua đường bộ. Ngày 18/6, Đại sứ Nga tại Tel Aviv Anatoly Viktor cho hay người nhà các nhân viên ngoại giao Nga đã sơ tán.

"Đa số vợ con nhân viên sứ quán ngày 17/6 đã sang Ai Cập để về nước", ông Viktor cho biết và không loại trừ khả năng đại sứ quán Nga sẽ chuyển sang "một địa điểm an toàn hơn mà không cần rời khỏi Israel".

Giao tranh Israel - Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt kể từ khi bùng phát hôm 13/6. Chiến dịch không kích phủ đầu của Israel khiến nhiều chỉ huy quân sự cấp cao và nhà khoa học hạt nhân của Iran thiệt mạng. Iran cho biết nước này ghi nhận ít nhất 224 người thiệt mạng vì đòn không kích từ Israel. Tehran cũng tấn công đáp trả Tel Aviv, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương.

Ngọc Ánh - Hồng Hạnh (Theo AFP)